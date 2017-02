Man wil vrouw en dochter laten vermoorden, maar stuurt per ongeluk een verkeerde sms

De politie van Monroe in de Amerikaanse staat Washington heeft afgelopen woensdag een 42-jarige man gearresteerd op verdenking van het beramen van twee moorden. In een poging om een huurmoordenaar te contacteren om zijn vrouw en dochtertje te vermoorden, stuurde hij de sms per ongeluk naar zijn voormalige baas.

De voormalige baas van de verdachte ontving eerder deze week het onderstaande bericht:

“Hey Shayne. Hoe gaat het? Herinner je je nog dat je gezegd had dat je wou helpen om mijn vrouw te vermoorden? Ik zou graag ingaan op dat voorstel. Haar levensverzekering is één miljoen dollar waard en als je een bonus wilt, mag je mijn dochtertje ook vermoorden. Haar verzekering is 500.000 dollar waard.”

“Ik vertrek om 5 uur ’s ochtends naar mijn werk. Zij werkt tot 14 uur ’s middags dus als je een overval of een ongeval zou kunnen ensceneren... Zij werkt in Walmart. De opbrengsten van de verzekeringen deel ik door twee. Bel of stuur me alstublieft.”

De man contacteerde daarop meteen de politie, die de vrouw opzocht op haar werk. Zij zei dat het gezin geldproblemen had omdat haar man geen werk meer had. Volgens haar waren er echter geen echtelijke problemen.

De verdachte verklaarde zelf iets anders aan de politie. Hij gaf toe het bericht maanden geleden geschreven te hebben. Volgens hem was zijn vrouw kwaad geworden omdat hij met een andere vrouw had gepraat. Om zijn woede te ventileren, had hij de tekst geschreven en opgeslagen in concepten. Zijn dochtertje zou vorige week per ongeluk op verzenden hebben gedrukt.

Donderdag zal hij voor het eerst voor de onderzoeksrechter verschijnen.