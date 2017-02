Vanaf deze lente kunnen koppels trouwen in Disneyland Parijs

Goed nieuws voor koppels die dol zijn op Disneyland Parijs en trouwplannen hebben, maar nog op zoek zijn naar een locatie: vanaf dit voorjaar kunnen ze hun jawoord geven voor het sprookjeskasteel van Doornroosje.

Koppels kunnen trouwen als ze minstens veertig dagen officieel staatsburger zijn van Frankrijk. Check? Dan hebben de keuze uit twee pakketten, samengesteld door het team van Disney’s Fairy Tale Weddings. Met het Royal Wedding Collections kunnen tortelduifjes hun feest zelf een beetje vormgeven. Ze kunnen trouwen in de Newport Bay Club met een ceremonie onder het afdak bij Lake Disney. Of wat dacht je van de duurdere optie: een ceremonie met zicht op het kasteel, met ceremonie op Central Plaza.

Het Romantic Wedding Collection-arrangement gaat nog een stap verder. Geliefden mogen hun trouwfeest op maat laten organiseren. Allerlei extra’s, zoals een thema en livemuziek, zijn mogelijk. Ze kunnen zelfs Mickey Mouse en co uitnodigen.

Disneyland Parijs is niet het eerste park dat dit romantische extraatje aanbiedt aan bezoekers. Sinds mei vorig jaar kan het ook in Disney World in Florida, inclusief rit met gouden koets à la Assepoester. Voor een trouwfeest in Marne-la-Vallée, nabij Parijs, tel je tussen de 32.000 en 55.000 euro neer. De prijzen voro een gepersonaliseerd feest liggen hoger.