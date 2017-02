Hier winnen seksloze huwelijken in alarmerend tempo terrein

Een record aantal Japanners heeft een seksloos huwelijk. Volgens een nieuwe peiling onder getrouwde Japanners heeft bijna de helft al langer dan een maand geen seks meer gehad.

De Japanse organisatie voor gezinsplanning kwam er bij haar meeste recente enquête achter dat bijna 50 procent van de getrouwde stellen al langer dan een maand niet actief is de slaapkamer: een nieuw record. Ook verwacht deze groep niet dat hier in de toekomst verandering in zou komen, wat neerkomt op een 'seksloos' huwelijk, aldus de Japanse gezinsplanning organisatie. De Japanse overheid houdt het seksleven van haar inwoners nauwlettend in de gaten omdat het geboortecijfer in Japan al jaren daalt. Als deze trend aanhoudt neemt de Japanse bevolking van 127 miljoen af tot 86 miljoen in 2060.

Seksloze huwelijken

Zo'n 3000 mensen tussen de 16 en 49 kregen eind vorig jaar een vragenlijst opgestuurd over hun activiteiten in de slaapkamer waarvan 1200 mensen de vragen beantwoordden, onder wie 665 getrouwde mannen en vrouwen. Hieruit bleek het nieuwe record van 47,2 procent seksloze huwelijk: 2,6 procent meer dan in 2014 en een groot verschil met de 31,9 procent in 2004.

Volgens sommige experts staat Japan niet alleen in het rijtje geïndustrialiseerde landen waar steeds minder wordt gevreeën en minder tijd is voor intimiteit. De resultaten van de Japanse enquête geven ook aan dat juist veertigers het minst vaak seks hebben: een leeftijdsgroep waarin veel mensen het druk hebben met zowel werk als gezinsleven.

"Te moe"

Van de getrouwde mannen antwoordde zo'n 35 procent dat ze "te moe" waren voor seks, terwijl dit in 2014 nog maar voor 21,3 procent de reden was om geen seks te hebben. Ook gaven de mannen aan dat ze hun vrouw meer als familielid zien dan als seksuele partner of dat de seks was opgehouden na de geboorte van een kind.

Hoewel er al langer wordt gesproken over de te hoge werkdruk in Japan en dat de overheid meer tijd zou moeten vrijmaken zijn voor het gezinsleven, is er nog maar weinig actie ondernomen om het aantal uren per week te verlagen. Wel wordt er verwacht dat er binennkort een nieuwe wet komt die het verbiedt om meer dan zestig overuren per maand te werken.