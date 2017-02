Hoe deze bekroonde foto een nachtmerrie werd voor de fotografe

Een moeder-impala die zichzelf opoffert om het leven van haar kleintjes te redden van een stel hongerige jachtluipaarden. Het klinkt als een hartverscheurend verhaal, maar er blijkt niks van te kloppen.

Toch is het dát verhaal dat de voorbije weken sociale media rond ging, met bijbehorend beeld. Een foto die bekroond werd met meerdere prijzen. Die foto, die de naam ‘The Stranglehold’ kreeg, werd genomen door fotografe Maltese Alison Buttigieg (die nu in Finland woont), in 2013. Het verhaal doet ook de ronde dat Alison in een diepe depressie viel nadat ze de foto gemaakt had.

Maar niets is minder waar. De enige dingen die kloppen, is het jaartal waarin de foto (zie onderaan dit artikel, red.) werd genomen en wie de foto nam. “De rest is #fakenews”, zegt Alison. “Dit hoogtepunt van mijn fotografiecarrière werd zo een nachtmerrie.”

Fotografe Alison zet nu de puntjes op de i en vertelt het ware verhaal achter de bekroonde foto. “Het klopt niet dat ik een depressie had. Dat zijn gewoon leugens van mensen die hopen op sociale media meer likes te halen”, legt ze uit. “Ik krijg honderden berichten van mensen die me aanspreken op mijn valse depressie, of van mensen die me vragen of ik de ‘depressieve fotograaf’ ben.”

Verlamd door angst

Ook op de foto zelf krijgt Alison veel commentaar, over waarom ze bijvoorbeeld de impala niet redde. De waarheid is dat de foto genomen werd met een grote lens, en dat Alison dus op een behoorlijke afstand stond van het tafereel. Bovendien klopt ook niet wat er over de impala en de cheetahs gezegd wordt. “Het is niet zo dat de moeder en haar twee jongen wegliepen van de cheetahs en dat de moeder daarop zichzelf opofferde zodat haar kleintjes konden weglopen. Wat wel gebeurde is dat ik zag hoe, in het Maasai Mara-park in Kenia, een cheetah-moeder haar welpjes aan het leren was hoe ze een prooi moesten doden”, vertelt Alison. “Maar de kleintjes pikten dat niet meteen op, en in plaats van de impala te doden, probeerden ze ermee te spelen. Al die tijd had de moeder-cheetah de impala nog vast bij de nek. Het lijkt erop dat de impala kalm blijft onder het tafereel, en dat het dier zelfs poseert, maar eigenlijk is het helemaal in shock en verlamd door angst.”

BEKIJK OOK. De volledige fotoreeks van het tafereel

Op het einde, na een paar minuten, doodde de cheetah-moeder de impala en aten het grote jachtluipaard en haar welpjes de impala op.