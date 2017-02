Westerlo stelt Strandberg toch niet op tegen Club Brugge

Westerlo zal vrijdag tegen Club Brugge geen beroep doen op Carlos Strandberg. De Brugse huurling mag spelen in ruil voor een financiële vergoeding, maar die vindt Westerlo te hoog.

Die hoge vergoeding -die meer dan 50.000 euro bedraagt- is een compensatie voor de lage huurprijs die Westerlo aan Club moest betalen om de spits vorige maand tijdelijk aan te trekken. Strandberg speelde vorig weekend bij Charleroi maar vier minuten mee met Westerlo. De 20-jarige spits was maandag in de beloftenmatch tegen Eupen (1-4-winst) dan wel weer goed voor een hattrick.