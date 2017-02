AA Gent treft opnieuw de ref van “belachelijkste afgekeurde goal ooit”

De UEFA heeft vandaag de naam bekendgemaakt van de ref die donderdagavond de partij tussen AA Gent en Tottenham in goede banen moet leiden. Het wordt een weerzien met het Franse scheidsrechterlijk sextet onder leiding van Benoît Bastien die ook al de poulewedstrijd van AA Gent op bezoek bij Braga leidde.

In die partij keurde Bastien - tot grote woede van Hein Vanhaezebrouck - een doelpunt af van Renato Neto. De Gentse coach had het toen over “De belachelijkste afgekeurde goal ooit”. Spektakel en animo verzekerd dus donderdag in de Ghelamco Arena wanneer de jarige Vanhaezebrouck terug oog in oog staat met zijn Franse “vrienden”.