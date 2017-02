Zo vieren de BV's Valentijn: Jani werd wakker naast een beest

Ontwaken naast een teddybeer, een mooi boeket of hartjes aan de ontbijttafel: de bekende Vlamingen worden op Valentijn in de watten gelegd. Sommigen onder hen denken aan hun volgers en wensen hen een romantische dag toe. Een overzicht van de leukste cadeautjes en boodschappen.

Kurt Rogiers had een ontbijt in thema: er lag deze ochtend een brood in de vorm van een hart op tafel.

Tiany Kiriloff toont welke ring ze aan haar pink draagt: eentje met de eerste letter van haar voornaam en die van haar man, Didier.

Kevin Lebreton kust zijn date Lesley-Ann Poppe op Valentijn, maar ook op elke andere dag. "Love you", schrijft hij bij het kiekje. De blondine laat in een reactie weten dat ze haar aanstaande man ook heel graag ziet.

Tanja Dexters werpt haar volgers valentijnskussen toe met haar zus.

Liefde is... je liefste trakteren op een knuffelbeer. "Wakker geworden naast een beest! Mijn ventje was deze morgen al heel vroeg weg en toen ik mijn ogen opende zag ik dit snoetje", schreef hij bij de foto. Hoe lief.

Sven De Ridder heeft zichzelf een valentijnscadeau gekocht. 'Hard', het eerste boek van 'Thuis'-actrice Leen Dendievel.

Ella Leyers en Tine Embrechts wensen iedereen een leuke Valentijn. Die laatste kreeg een toetje van haar vriend, en dat ziet er een beetje vreemd uit...

Kobe Ilsen had een date met een varken, of daar lijkt het toch op. "Valentijn", staat er bij de foto.

Karen Damen kreeg een rood boeket van haar echtgenoot. "Onderschat je man nooit", staat er bij een foto ervan.