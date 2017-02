Antwerp-middenvelder Hairemans vertelt openlijk over verslaving

Geoffry Hairemans, de 25-jarige middenvelder van Antwerp FC, is verslaafd. Dat meldt FC Antwerp woensdagmiddag. Niet aan drugs, drank of gokken, wel aan voetbal. De middenvelder is het gezicht van de anti-drugscampagne “Verslaafd aan voetbal - niet aan drugs” die Antwerp woensdagmiddag lanceerde...

“Royal Antwerp FC wil met deze campagne een sterk standpunt innemen tegen het gebruik van drugs. Niet alleen in het Bosuilstadion - waar drugs sowieso ten strengste verboden is en blijft - maar ook in het dagelijkse leven”, zo luidt het persbericht.

“Bij de volgende thuiswedstrijd zullen de spelers oplopen met sweaters waarop dezelfde slogan prijkt. Vanaf nu zullen supporters die iets kopen in de Fan Shop, ook gratis een sticker met dezelfde boodschap cadeau krijgen”, meldt The Great Old nog.