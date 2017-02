Waasland-Beveren zet “drastische stappen” tegen scheidsrechter Boucaut

Waasland-Beveren heeft dinsdag officieel bevestigd dat het een wrakingsverzoek zal indienen en een klacht zal neerleggen tegen scheidsrechter Alexandre Boucaut. De Waaslandse club doet dit na de nederlaag van zondag tegen Standard (0-1) en de beslissingen van Boucaut in die wedstrijd. Clubs hebben het recht om een scheidsrechter te wraken, waardoor die een tijdlang niet meer aangeduid kan worden voor hun wedstrijden.

Scheidsrechter Alexandre Boucaut was kop van Jut na afloop van de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Standard voor de Waaslanders. Het was ook niet de eerste keer dat een club haar ongenoegen uit over de scheidsrechter: eerder maakte hij zich al onpopulair bij AA Gent en Club Brugge.

“We wensen te benadrukken dat Waasland-Beveren niet geneigd is om snel te klagen, dat is ook gebleken in het verleden”, legt Waasland-Beveren nu uit op haar website. “Toch zijn wij van mening, én die mening werd door verschillende media beaamd, dat scheidsrechter Boucaut op verschillende fases in verschillende wedstrijden onze club heeft benadeeld. Het is ook duidelijk dat die bewuste fases al punten hebben gekost en die punten hebben we broodnodig.”

“Iedereen rond Waasland-Beveren was enorm gefrustreerd na de partij van afgelopen zondag, enerzijds door het resultaat anderzijds door de machteloosheid”, vervolgde het persbericht. “Het feit dat op de beelden duidelijk te zien is, en dat ook door de analisten werd aangehaald, dat er met twee maten en gewichten werd gearbitreerd, was voor ons de druppel om deze toch drastische stap te zetten. We betreuren ook de uitlatingen van de scheidsrechter in kwestie tijdens de partij tegen de spelers én na de wedstrijd tegen onze technische staf.”

Waasland-Beveren verloor zondag in eigen huis met 0-1 van Standard. Onder meer de rode kaart (twee keer geel) van Waasland-Beverenspeler en vlaggendrager Ibrahima Contewerd in verschillende media als “te licht” opgevat. Eerder dit seizoen liet ook AA Gent scheidrechter Boucaut al eens wreken.

Waasland-Beveren staat na 26 speeldagen veertiende in de Jupiler Pro League. Het telt 24 punten, zes meer dan rode lantaarn Moeskroen.