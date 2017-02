Jan Olde Riekerink ontslagen bij Galatasaray

Riekerink was in 2003 nog coach bij AA Gent (archieffoto). Foto: BELGA

De Turkse voetbalclub Galatasaray heeft zijn Nederlandse trainer Jan Olde Riekerink ontslagen, zo bevestigde voorzitter Dursun Özbek dinsdag. Maandag had nieuwszender CNN Turk het ontslag al gemeld.

De 53-jarige Olde Riekerink, in 2002-2003 coach van AA Gent, nam vorig jaar in maart de taken over van de ontslagen Mustafa Denizli. Hij was voor die tijd hoofd opleidingen bij de Turkse topclub.

Vorig seizoen won Galatasaray onder zijn leiding de Turkse beker door in de finale aartsrivaal Fenerbahçe te verslaan, maar in de competitie eindigde de club pas als zesde. In het huidige seizoen staat Galatasaray, waar onze landgenoot Luis Pedro Cavanda onder contract ligt, derde op vijf punten van koploper Besiktas. In de Turkse media circuleert nu de naam van de Kroatische ex-international Igor Tudor als mogelijke opvolger van de Nederlander.