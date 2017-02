Rode lantaarn Pescara zet coach op straat

De Italiaanse rode lantaarn Pescara heeft zijn coach Massimo Oddo ontslagen, zo maakte de club dinsdag bekend. Voormalig assistent-coach Luciano Zauri neemt voorlopig zijn taken over.

Oddo, die met Italië in 2006 verrassend de wereldtitel veroverde, loodste Pescara vorig seizoen opnieuw naar de Serie A, maar deze voetbaljaargang is de club uit de Abruzzen er aan een calvarietocht bezig. In 24 speeldagen konden ze maar één keer winnen en die zege werd dan ook nog eens voor de groene tafel geboekt.

Met amper negen punten staan ze op de laatste plaats en lijkt de degradatie nu al bijna onafwendbaar. Dat zorgt voor spanningen met de harde kern van de club en vorige week werden twee wagens van voorzitter Daniele Sebastiani in brand gestoken. De daders werden niet gevonden, maar bij de verdachten zitten er heel wat tifosi van de club.