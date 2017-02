Siegfried Bracke: "Heb zelfs kopie van belastingbrief mee"

Gent - Vanavond wordt in Gent een bijzondere gemeenteraad gehouden. Bedoeling is om klaarheid te scheppen over "de stad Gent in PubliPart en Publilec". Siegfried Bracke, fractieleider van oppositiepartij N-VA, had met de andere oppositiepartijen aangedrongen op de zitting.

VOLG LIVE. Gentse gemeenteraad buigt zich over PubliPart-affaire

N-VA Gent had aangedrongen op de spoedzitting omdat het vragen heeft over de hoge vergoedingen voor de schepenen. Afgelopen weekend raakte bekend dat Tom Balthazar (SP.A) en Christophe Peeters (Open VLD) vrij hoge vergoedingen kregen om te zetelen in de nv PubliPart. Een holding die niet veel meer doet dan de opbrengsten van diverse aandelenportefeuilles natellen.

"Ik heb daar toch veel vragen bij", zegt Bracke op Radio 1. "Zo stel ik vast dat er per twee socialisten altijd een liberaal mee mag aanschuiven aan de tafel. En ik vraag me ook af waarom Groen SP.A blijft steunen en mee dit probleem van de socialisten toedekt."

"Telenet blijft privé"

De zitting vanavond moet klaarheid scheppen over alle vergoedingen. Bracke hoopt dat er beslist wordt om een onderzoekscommissie over de PubliPart-affaire op te richten.

Maar in afwachting hebben Groen Gent en SP.A Gent vandaag lijsten vrijgegeven met alle vergoedingen voor hun mandatarissen. Iets wat N-VA Gent ook zal doen? "Daar hebben we geen enkel probleem mee", antwoordt Bracke op de radio. "Ik heb zelfs een kopie mee van mijn belastingaangifte. Maar ik vind het toch opvallend dat er op een avond tijd toch klaarheid kan worden geschept in wat SP.A en Groen het kluwen van de intercommunales noemen."

Over zijn eigen verloning als lid van de adviesraad bij Telenet wil hij nog steeds niets kwijt. Bracke: "Ik ben niet van plan dat bekend te maken. Ik vraag ook niet aan mijn politieke collega’s die advocaat of bakker of zo zijn om te zeggen hoeveel zij daarmee verdienen. Laten we het houden bij duidelijkheid over publiek geld."

Ook zijn hoge loon als Kamervoorzitter in het federaal parlement – 16.000 euro – is voor hem bespreekbaar. "De vorige legislatuur is daarover unaniem, dus ook door N-VA, beslist om die met twintig procent te verminderen. Maar laat ons dat op de geijkte plek bespreken."

"Niet op socialisten schieten"

De Gentse burgemeester Daniel Termont vindt dat andere partijen moeten stoppen met op de socialisten te schieten. Zo verwijst hij naar de Antwerpse schepen Koen Kennis en de Gentse schepen Mathias De Clercq (Open VLD) die meer verdienen dan hij. "We verdienen minder dan wie cumuleert als parlementslid en burgemeester van een stad."

Met het openbaarmaken van de vergoedingen wil de Gentse SP.A het goede voorbeeld geven. Daniel Termond hoopt dat de andere partijen zullen volgen.