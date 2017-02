Voetbalbond stelt ticketverkoop Bekerfinale uit na dreigement over parking C

Brussel - Wegens de onduidelijkheid omtrent de beschikbaarheid van parking C in de buurt van het Koning Boudewijnstadion, kan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de Bekerfinalisten KV Oostende en Zulte Waregem nog geen toestemming geven om de verkoop van tickets voor die finale op 18 maart te starten, zo maakte KV Oostende dinsdagavond bekend.

“Zolang er geen akkoord is tussen de Stad Brussel en de KBVB kan geen mobiliteitsplan worden opgesteld door de bond en de politiediensten. Net dat is ook onlosmakelijk verbonden met de organisatie van events zoals de Bekerfinale. De KBVB stelt alles in het werk om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen”, laten de Kustboys weten.

Woensdag hebben bondsvoorzitter François De Keersmaecker en secretaris-generaal Koen De Brabander een onderhoud met vertegenwoordigers van de stad Brussel. Het onderhoud komt er na het dreigement van Alain Courtois, eerste schepen van de stad Brussel, om de toegang tot parking C volgende maand na Batibouw op te schorten.

Courtois deed zijn uitspraken afgelopen weekend in de krant l’Echo. Hij wil met een eventuele sluiting van de parking de druk op de gemeenten in de omgeving van het te bouwen Eurostadion verhogen. Voor die gemeenten, waaronder Grimbergen, zou bij een sluiting de verkeersdruk erg verhogen tijdens grote evenementen op de Heizel. De KBVB vreest verkeerschaos tijdens de Bekerfinale en de interland tegen Griekenland.