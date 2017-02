Springt deze Rotterdamse schone met naakte Johan Boskamp in de fontein?

Na 22 speeldagen is Feyenoord de fiere leider in de Nederlandse Eredivisie. Het is al van 1999 geleden dat de Rotterdammers kampioen konden spelen. Johan Boskamp beloofde al naakt in de fontein op de Coolsingel te zullen springen als Feyenoord de titel kan veroveren. En dan zal hij het gezelschap krijgen van de Rotterdamse schone Yentl Venloo.

Yentl Venloo deed een piktante fotoshoot in een Feyenoord-bikini en is zeker geen gelegenheidsfan. De 22-jarige Rotterdamse heeft een abonnement bij het legioen, kent de supportersliedjes en haat "de joden" van aartsrivaal Ajax hartsgrondig.

FootballCulture haalde Yentl voor de camera (en microfoon). Ze bleek stevig in haar schoenen te staan en lachte de seksistische opmerkingen weg. En deed meteen ook een dure belofte. Als Boskamp in zijn blootje de fontein op de Coolsingel inspringt, zal Yentl hem vergezellen: "Ik spring er ook in, toen ze de beker wonnen stond ik er ook al in. Maar misschien wel in bikini en niet naakt, echt niet..."

Feyenoord heeft na 22 speeldagen vijf punten voorsprong op naaste achtervolger Ajax, PSV heeft al acht punten minder dan de Rotterdammers. Er staan nog 13 speeldagen op de kalender, ten laatste op 14 mei weten we of het (weer) gezellig druk wordt in de fontein...