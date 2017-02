Lukaku laat stage Everton schieten en keert terug naar België met blessure

Everton reisde maandag af naar Dubai voor een ‘warmweerstage’, maar doet verrassend genoeg zonder Romelu Lukaku. De spits laat de trip naar het Midden-Oosten schieten en keert terug naar België. Hij wil een lichte kuitblessure laten onderzoeken, maar raakt normaal fit voor het volgende competitieduel binnen twee weken.

De week ‘vakantie’ komt ideaal voor Lukaku en co. Everton speelt namelijk niet meer mee in de FA Cup, dus heeft het dit weekend geen wedstrijd. Zo heeft Lukaku de tijd om naar België te reizen om een lichte kuitblessure te laten onderzoeken. De blessure is niet ernstig, want Lukaku speelde er al mee tegen Middlesbrough. Hij is ook een beetje verkouden, dus geeft Everton zijn spits een weekje verlof.

De Toffees hebben de spits namelijk broodnodig, ze hebben de (kleine) kans op Europees voetbal nog niet opgegeven. Momenteel staat Everton maar zevende in de Premier League, een plaats die geen recht geeft op Europa League-deelname. Lukaku gaat op de volgende speeldag overigens op zoek naar een record. Als hij tweemaal scoort, is Lukaku de topschutter aller tijden voor Everton in de Premier League. Geen slechte vooruitzichten voor de — nog altijd maar — 23-jarige spits.