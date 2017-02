Het begon met een liefde voor SM. Nu staat ze terecht omdat ze haar lief levend in stukken sneed

“Het Hippie Huis”. Zo noemden de buren van Gabriele P. en Alex H. de woonst in München waar de twee regelmatig seksfeestjes hielden. Niemand had echter kunnen voorspellen dat hun verhaal zo zou eindigen. Gabriele komt nu voor de rechter voor de gruwelijke moord op haar partner.

Gabriele P. had een huis in de Zunftstrasse in München geërfd van haar oma. Al snel werd het duidelijk dat ze daar speciale dingen deed, want ze organiseerde er wilde groepsseksfeestjes. In “het Hippie Huis” liet Gabriele zich daar regelmatig gaan met SM, een vorm van seks waarin partners elkaar pijn laten ondergaan om opgewonden te geraken.

SM met een cirkelzaag

In december 2008 ging dat gruwelijk fout. Gabriele P., die toen 23 was, bond haar vriend geblinddoekt vast aan het bed. Alex H., die toen 19 was, dacht dat het een deel ging zijn van hun seksspelletjes. Totdat zijn vriendin een cirkelzaag bovenhaalde en één voor één zijn ledematen afsneed.

De lichaamsdelen verstopte de lerares in opleiding maandenlang op zolder. Toen haar nieuwe vriend Christian K. (toen 24) ze toevallig ontdekte, besloten ze om de ledematen in plastieken zeilen in de tuin te begraven. Bij de familie van Alex hield ze vol dat hij naar Roemenië was vertrokken met een andere vrouw. “Ik herinner me nog hoe ze lachte aan de telefoon”, vertelt de moeder van Alex, die al die tijd actief bleef zoeken naar haar zoon.

Foto: AP

In een dronken bui

Pas in 2016 kwam de waarheid aan het licht. Haar nieuwe vriend Christian had in een dronken bui opgeschept wat er precies aan de hand was in het huis en de tuin van Gabriele. Toen enkele kennissen van het slachtoffer dat hoorden, belden ze gechoqueerd de politie.

Zij vielen meteen binnen in Gabrieles woning en vonden inderdaad de stoffelijke resten van Alex. Er waren weinig beenderen over, maar na een autopsie ontdekten ze dat de man nog leefde toen hij in stukken gezaagd werd.

“Het was een ongeval”

Haar nieuwe vriend Christian kreeg al een verdict: hij moet twee jaar en acht maanden in de cel, maar gaat tegen dat vonnis in beroep. “Ik deed het uit liefde voor Gabriele”.

Nu komt de ondertussen 32-jarige Gabriele voor de rechter. Ze riskeert een levenslange gevangenisstraf. Eerst gaf ze aan dat het om een ongeval zou gaan, maar daar wilde de openbare aanklager Thomas Steinkraus-Koch niets van weten: “Ze was verliefd geworden op een ander. Ze wilde hem kwijt.” Nu willen haar advocaten verzachtende omstandigheden aangeven. “Mijn cliënte zag geen uitweg meer uit de agressieve relatie waarin ze mishandeld werd”, klinkt het bij haar advocate Birgit Schwerdt.