Het NASA-project dat tragisch afliep: “De dolfijn die verliefd op me werd”

In de jaren zestig van de vorige eeuw maakte Margaret Lovatt deel uit van een wetenschappelijk project dat door de NASA werd gefinancierd. Spoedig leefde zij de klok rond in een tot zwembad omgeturnd laboratorium, samen met dolfijn Peter in een experiment om hem de menselijke taal te leren. Een experiment dat een tragische afloop kende toen Peter verliefd werd op haar.

De Amerikaanse Margaret Lovatt was als kind al gefascineerd door verhalen over dieren die konden spreken. Toen zij in de twintig was, kreeg ze de kans om die verhalen aan de realiteit te toetsen in een uniek experiment dat ook een halve eeuw later nog altijd tot de verbeelding spreekt.

Tijdens de kerstperiode in 1963 verklapte haar schoonbroer dat niet ver van waar zij woonden op het Caribische eiland Sint-Thomas in een geheim laboratorium proeven werden gedaan met dolfijnen.

The dolphin who loved me: the Nasa-funded project that went wrong: In the 1960s, Margaret Lovatt was part of a… https://t.co/GkGNzG04g2 pic.twitter.com/GRfTd5hMlo — #SaveAYear (@saveayear) 3 november 2016

Margaret besloot om een kijkje te gaan nemen. “Het lab bevond zich op aan de voet van een modderige heuvel in een wit gebouw dichtbij de kliffen”, herinnert Margaret zich, nu een vrouw van in de zeventig.

Margaret ging gewoon binnen en ontmoette er een man. Ze wist niet dat hij George Bateson was, de directeur van het lab en een bekende wetenschapper. De man was zo ingenomen door de nieuwsgierigheid van de jonge vrouw dat hij haar vroeg of ze zin had om de drie dolfijnen te observeren en nota’s te nemen.

“Een beetje ondeugend”

Dagenlang keek de jonge vrouw toe vanop een balkon hoe de drie dolfijnen zich in het zeezwembad onder haar gedroegen.“Er waren drie dolfijnen”, zegt Margaret. “Peter, Pamela en Sissy. Peter was het enige mannetje. Een jong mannetje dat net de leeftijd van seksuele rijpheid had bereikt en een beetje ondeugend was.”

Bedenker van het experiment was dokter John Lilly. Tot dan toe werden dolfijnen beschouwd als vervelende dieren die de andere vissen opaten en zo een deel van de inkomsten van de vissers beroofden. Maar Lilly was gefascineerd door de grote breinmassa van een dolfijn. Hij leidde daaruit af dat dit zeer intelligente dieren moesten zijn. Misschien konden zij wel leren communiceren met mensen. Margaret was maar al te bereid om daaraan mee te werken.

Margaret Howe Lovattlived 24 hours a day with Peter the dolphin in a converted laboratory for a NASA funded projec… pic.twitter.com/th0O5W0RCS — Lisa Ayotte(@caribbeandays1) 8 september2015

24 uur op 24

Margaret Lovatt werd door Lilly uitgekozen om te proberen de dolfijnen Engels te leren. “Ik koos Peter uit om mee te werken omdat hij de enige was die nog geen enkele training had gehad met menselijke taal”, zegt zij. Al snel vond Margaret dat zij veel betere resultaten kon boeken als zij ’s avonds niet naar huis zou rijden, net als haar collega’s, maar 24 uur op 24 bij Peter kon blijven. “Het leek me zo eenvoudig: als we nu eens een kamer maakten gevuld met water waar ik zelf kon in werken, leven en slapen?”

Lilly was enthousiast en spoedig werd het lab volledig waterdicht gemaakt. De ruimte werd gevuld met water en liep buiten door in een balkon met kniehoog water. In de zomer van 1965 was het lab klaar om in gebruik te worden genomen. Lovatt trok in bij Peter.

Zes dagen per week leefde zij samen met de dolfijn in dezelfde ruimte. De zevende dag mocht Peter een dagje ravotten met zijn twee vrouwelijke soortgenoten. Audio-opnamen van haar werk laten horen hoe zij vol energie haar opvoedende taak ter harte nam en het dier twee taalsessies per dag liet uitvoeren. Zij leerde de dolfijn haar te begroeten met haar naam. “De M was zeer moeilijk maar na een tijdje kon hij het in het water murmelen”, merkt ze op.

Margaret merkte echter dat zij in de dode momenten het meest opstak van wat er omging in de kop van haar “roomie”. “Als ik aan mijn bureau zat te werken met mijn benen in het water kon Peter lange tijd naar de achterkant van mijn knie kijken. Hij wou weten hoe dat werkte en vond het allemaal heel charmant”, zegt ze.

Soft porno

“Eén ding hadden de wetenschappers echter onderschat: de seksuele driften van het dier”, zegt Andy Williamson, een dierenarts die ook meewerkte aan het project. “Ik ben er zeker van dat Peter heel wat gevoelens koesterde voor Margaret.”

“Peter hield ervan om zich tegen mijn knie, hand of voet aan te wrijven”, zegt Margaret. “In het begin stuurde ik hem naar beneden bij de meisjes.” Maar dat bleek zo nefast voor de “schoolresultaten” van Peter dat het voor Margaret veel makkelijker was om de dolfijn manueel van zijn seksuele energie te verlossen. “Ik maakte daar geen punt van”, zegt ze. “Zolang het niet ruw was. Het was alsof hij jeuk had en ik hem krabde, meer niet. Het was gewoon een deel van Peter.”

Misschien waren de seksuele uitwisselingen onschuldig, maar een sensationeel stuk in softpornoblad Hustler gaf het experiment een pervers tintje. Een illustratie bij het stuk suggereerde zelfs dat er seksuele gemeenschap was tussen de vrouw en de dolfijn.

LSD

“Ik had nog nooit van Hustler gehoord”, zegt Margaret. De impact was verpletterend. “Het leek wel of we bezig waren met het meest waardeloze experiment in de hele wereld”, herinnert zich Margaret. “ Ik besloot het verhaal gewoon te negeren.”

Iets anders zou echter het project de genadeslag toebrengen. Lilly onderzocht al jaren de mogelijkheden van LSD. In de geest van de tijd werd ook in de wetenschap volop geëxperimenteerd met allerhande drugs. Lilly nam zelf LSD en veranderde in korte tijd in een echte hippie. Overtuigd van de geneeskrachtige en geestesverruimende eigenschappen van LSD, slaagde Lilly erin de Amerikaanse overheid ervan te overtuigen om hem de drug te laten gebruiken bij dolfijnen.

Lovatt weigerde resoluut dat haar mentor de drug zou injecteren bij Peter maar kon niet beletten dat hij het wel deed bij de andere twee dolfijnen. Zeer tot Lilly’s ongenoegen bleek LSD niet het minste effect te hebben op de proefdieren.

Ondertussen zette zij haar taalexperiment voort met Peter. “Ik miste hem als hij er niet was. Ik had echt een heel hechte band ontwikkeld met - ik kan hem geen dolfijn noemen -, ... met Peter.”

Een jaar na de start van het experiment was de interesse van John Lilly in het taalexperiment echter weggedeemsterd. “Het had nu eenmaal niet die uitstraling als zijn proeven met LSD”, zegt Margaret . Uiteindelijk hield de NASA op met haar financiële steun en werd beslist om het experiment stop te zetten. Margaret had zes maanden samengewoond met Peter.

“Zijn hart was gebroken”

Margaret werd belast met het onderbrengen van de drie dolfijnen in een ander lab in Miami, waar Peter uiteraard niet meer samen kon leven met de jonge vrouw. De toestand van Peter ging snel achteruit. Enkele weken later kreeg Margaret het slechte nieuws dat het dier was overleden.

“Dolfijnen kunnen gewoon beslissen om niet meer te ademen”, zegt dolfijnenkenner Andy Williamson. “Ze laten zich naar de bodem zakken en stoppen met ademen. Zelfmoord. Zijn hart was gebroken. Toen hij gedwongen werd om te verhuizen, was hij ook de liefde van zijn leven kwijt.”

Margaret kon de dood van Peter rationaliseren. “Ik had het gevoel dat niemand Peter nu nog kon kwetsen”, zegt zij. “Hij was niet ongelukkig meer maar gewoon weg. Dat was mijn troost.”

Experiment toch nuttig?

Vijf decennia later lijkt het experiment toch zijn nut te hebben gehad. Biologen beschouwen Lilly en Margaret Lovatt als pioniers die als eersten aantoonden dat dolfijnen een grote intelligentie hebben en jonge wetenschappers kijken op naar de toewijding, het lef en de originele benadering van Margaret Lovatt.

Margaret zelf trouwde met de fotograaf die de beelden maakte voor het project. Samen kregen zij drie dochters en gingen wonen in hetzelfde gebouw waar zes maanden lang de meest intieme relatie ooit tussen mens en dolfijn was opengebloeid. “Het was een prachtig huis met een zeer positieve vibe”, zegt zij nu. “Ik ben er altijd gelukkig geweest.”