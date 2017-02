Cardoen stond aan de rand van de afgrond, tot een 12-jarig meisje met een briljant idee kwam. Nu is grote baas Karel op zoek naar haar

Had autosupermarkt Cardoen de financiële crisis overleefd zonder het slimme meisje dat in 2008 met haar klas een rondleiding kreeg in een van de showrooms? Voormalig CEO Karel Cardoen (65) denkt alvast van niet, zo bekende hij gisteren. Zij was het die hem inspireerde tot een uiterst succesvolle verkoopstunt. “Sindsdien heb ik haar niet meer gezien. Ik heb nochtans nog een mooi cadeau voor haar.”

“Onze parkings en toonzalen stonden vol, met dure auto’s die niemand meer wilde kopen. We hadden geen geld meer om andere wagens aan te kopen. We stonden voor de grootste crisis in onze geschiedenis.”

Karel ...