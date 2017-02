Olympique Marseille ontbindt het contract van middenvelder

Olympique Marseille heeft het contract van de Franse middenvelder Lassana Diarra in onderling overleg ontbonden. Dat maakte de Franse club dinsdagavond bekend op haar website.

De 31-jarige Diarra kwam in de zomer van 2015 toe in het Stade Vélodrome en kwam sindsdien tot 45 optredens in de hoofdmacht van l’OM. In het najaar geraakte de 34-voudig international zijn basisplaats echter kwijt. Tijdens de wintermercato wilde Diarra Marseille dan ook verlaten, maar er werd geen oplossing gevonden. Door zijn contract te ontbinden is Diarra nu een vrije speler.

De defensieve middenvelder heeft er al een goedgevulde carrière opzitten. Na zijn doorbraak bij Le Havre (2004-2005) volgden Chelsea (2005-2007), Arsenal (2007-2008), Portsmouth (2008-2009), Real Madrid (2009-2012), Anzji Machatsjkala (2012-2013) en Lokomotiv Moskou (2013-2014). Na zijn passage bij Lokomotiv Moskou werd hij door de FIFA voor een jaar geschorst omwille van een contractueel dispuut met de club uit de Russische hoofdstad.