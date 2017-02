Alle begin is moeilijk bij Mijn Pop-uprestaurant: “Oei, ik ben overal te laat!”

De duo’s uit Mijn Pop-uprestaurant zijn erin gevlogen. In Antwerpen en Kortrijk maakten ze zich helemaal klaar voor de generale repetitie: de eerste volledige service in hun pop-up én de eerste samenwerking met hun personeel. En dat zorgt voor heel wat stress.

Voor Yannick & Leena en Karel & Birger, de twee winnaars van een ster, heeft Evi Hanssen nog een verrassing in petto. Zij krijgen een extra voordeel en mogen spionnen naar de buren sturen om hun generale repetitie incognito te volgen. Deze spionnen kunnen zo interessante informatie sprokkelen, want alleen de beste pop-up van de stad gaat door naar de finale. De andere duo’s weten natuurlijk niet dat hun generale repetitie met argusogen wordt gevolgd door de concurrentie.

Alle restaurants ontvingen 40 vrienden, familieleden en kennissen om een eerste keer te proeven van hun pop-up. “De stress is serieus begonnen”, zo zegt de mama van Bo en zo beseffen de familieleden die komen kijken. “Normaal giechel ik nooit zo”, zeggen ook de dames van Madame P. “Always keep on smiling”, zo zeggen de chefs.

De openingen zorgen voor een stormloop voor de kandidaten, want het is de eerste keer dat ze in hun eigen pop-uprestaurant hun kunnen laten zien aan het publiek. “Het gaat echt goed eigenlijk, echt gestoord”, klinkt het bij Filly’s. Maar de stress kan soms ook te veel zijn. Zo vergeet Karel de borden en is hij overal te laat. “Beginnersfouten” vindt hij en de klanten blijven tevreden.

Zowel in Antwerpen als in Kortrijk kan je nu zelf de zaken gaan uittesten.