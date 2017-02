Dortmund vergeet te scoren en gaat onderuit bij opportunistisch Benfica

Dortmund was op bezoek bij Benfica gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg, maar het liet na te scoren en ging met 1-0 onderuit. Vooral Pierre-Emerick Aubameyang was niet bij de les, hij liet twee huizenhoge kansen onbenut en faalde zelfs vanop de stip. Benfica scoorde wel, met het eerste schot tussen de palen. Kostas Mitroglou scoorde de 1-0 met een kattenpootje. Binnen drie weken staat de terugwedstrijd op het programma.

Neen, het was niet de avond van Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees mag dan wel topschutter zijn in de Bundesliga, het was alsof de spits van Dortmund zijn Torinstinct in Duitsland gelaten had. Op bezoek bij Benfica werd Aubameyang al na tien minuten oog in oog gezet met Benfica-doelman Ederson, maar hij knalde de bal onbesuisd over de lat. Geen nood, kan gebeuren. Nog tachtig minuten om dat foutje goed te maken.

Zijn kans op redemptie kwam nog voor de rust. Fejsa werd makkelijk in de wind gezet door Guerreiro, die Aubameyang de 0-1 wilde aanreiken, maar zijn voorzet was net iets te hard voor de spits met de wilde haren. Aubameyang kwam een dikke teen te kort om de bal over de lijn te duwen. Dat was meteen ook de laatste kans van de eerste helft, thuisploeg Benfica overleefde de Duitse storm en kon tevreden zijn met een 0-0 halfweg.

Uitgekookte Mitroglou

De ploeg uit Lissabon kwam echter uitgekookt uit de rust en scoorde met de eerste echte kans tussen de palen. Een hoekschop van Pizzi leek door Luisao naast gekopt te worden, maar de Griek Kostas Mitroglou pikte de bal met een kattenpootje op, net voor de neus van Dortmund-doelman Burki. Die was uiteraard uitgeteld, Mitroglou prikte van dichtbij de 1-0 binnen voor Benfica.

Geen probleem, want met Dortmund ben je nooit thuis. Vijf minuten voor het uur kreeg Aubameyang — alweer hij — dé kans op de gelijkmaker, maar opnieuw faalde de spits in zijn afwerking. Onwaarschijnlijk, maar ook zijn ploegmaats toonden zich niet doelgericht. Met name Marco Reus en Lukasz Piszczek kregen ook de bal niet voorbij Ederson.

Aubameyang zal niet goed slapen

Dortmund kreeg echter nog een penalty na handspel van Fejsal. De kans voor Aubameyang om zijn slechte avond door te spoelen... maar u raadt het al: ook vanop de stip kreeg de spits de bal niet tegen de netten. Met een veel te centraal en zwak schotje trapte hij de bal in de amen van Ederson. Het was meteen ook het einde van zijn wedstrijd. Dortmund-coach Thomas Tüchel haalde hem naar de kant voor André Schürrle.

3 – Aubameyang missed 3 of his last 4 penalties in all competitions for Borussia Dortmund after converting the first 6. Nerves. #UCL #SBLBVB — OptaFranz (@OptaFranz) February 14, 2017

Dortmund zette wel een stevig eindoffensief op poten, maar kreeg de bal maar niet voorbij de dekselse Ederson. Acht minuten voor tijd haalde de Braziliaan een afgeweken schot heerlijk uit zijn doel. Het bleek de laatste kans voor Dortmund, dat dus met 1-0 de boot in ging. Op 8 maart staat de terugmatch op het programma, Dortmund zal uit een ander vaatje moeten tappen als het de kwartfinales wil bereiken.

