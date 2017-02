Eerste FIFA-gamer bij Belgische voetbalclub komt eraan

De game-industrie staat op het punt haar intrede te maken in de Belgische voetbalwereld. Een Belgische voetbalclub stelt eerstdaags een project voor om een zogenaamde eSporter in dienst te nemen, die voor die club deelneemt aan FIFA-tornooien.

Waarom zou je in godsnaam een gamer aan je club binden? Omdat het big business is. Met minstens zestien miljoen legaal verkochte exemplaren en een veelvoud daarvan aan spelers is de voetbalgamereeks FIFA populairder dan ooit. Vooral jongeren zijn eraan verknocht.

Een eigen FIFA-speler aanwerven is dan ook een meer dan interessante zet om jonge fans aan je club te binden. Europese pionier VfL Wolfsburg was medio 2015 al de eerste om dit in te zien en kreeg sindsdien navolging van onder andere West Ham United, Manchester City en Paris Saint-Germain. Deze clubs hebben één of meer FIFA-spelers in dienst die in de meeste gevallen een volwaardig loon verdienen, die deelnemen aan internationale tornooien en zo populair zijn dat ze vaak naast de ‘echte’ voetballers mee opduiken tijdens signeersessies. Bedoeling is dat de Belgische club in kwestie mee op deze kar springt.

Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat er in de toekomst nog meer voetbalclubs een eSporter in dienst nemen. Verscheidene Belgische topclubs, waaronder Anderlecht, Club Brugge, AA Gent en RC Genk, hielden al brainstormsessies of meetings over de integratie van games in hun club en in de commissie marketing van de Pro League werd het onderwerp al eens op de agenda geplaatst.