Wieleroorlog in Vlaanderen om één datum: “Als het nodig is, stappen we naar de rechter”

Het wielerseizoen in Vlaanderen moet nog beginnen, maar achter de schermen is de strijd in de Vlaamse koers al volop bezig. Inzet: de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen.

Zowel Driedaagse De Panne-Koksijde als Dwars door Vlaanderen eisen woensdag voor Ronde van Vlaanderen op

Al 41 jaar wordt de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen ingenomen door de Driedaagse De Panne-Koksijde. Tot Dwars door Vlaanderen ruim twee maanden geleden bekendmaakte dat haar wedstrijd vanaf 2018 niet langer zal plaatsvinden op de woensdag na Milaan-Sanremo maar wel een week later. Begrijp: pal op wat nu nog dag twee van de Driedaagse De Panne-Koksijde is. Een ingrijpende kalenderwijziging. Omdat twee Vlaamse topwedstrijden op één dag uitgesloten is, zou de Driedaagse naar een andere datum moeten uitwijken. Maar dat ziet de organisatie totaal niet zitten.

“We zitten al 41 jaar op die datum”, zegt organisator Bruno ­Dequeecker. “Dat is pure traditie. Ik zie niet in hoe een andere organisator uit hetzelfde land, dezelfde streek en met eenzelfde type koers plots onze datum kan claimen.”

De volgende weken wil de organisatie dit heel duidelijk stellen tegenover de UCI en de Belgische wielerbond. En als die toch met de kalenderwijziging doorzet? “Als het nodig is, sluiten we niet uit dat we naar de rechter stappen”, aldus Dequeecker.

Golazo versus Flanders Classics

Pittig detail: gisteren maakte de Driedaagse De Panne-Koksijde bekend dat ze de volgende tien jaar in zee gaat met organisatiebureau Golazo. Dat organiseert ook al de Eneco Tour en de ­Baloise Belgium Tour. Dwars door Vlaanderen zit dan weer onder de koepel van Flanders Classics, dat onder meer ook de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem onder zijn hoede heeft. In het dispuut staan de twee grote machtsblokken in de Vlaamse koers bijgevolg lijnrecht tegenover mekaar.

Vraag is bovendien of de aangekondigde kalenderwijziging überhaupt nog teruggedraaid kan worden. Officieel wordt de kalender voor 2018 pas in het najaar voorgesteld. Maar alles wijst erop dat de UCI en de Belgische wielerbond Dwars door Vlaanderen sluitende garanties hebben gegeven over een verhuizing naar de woensdag voor de Ronde. Het is de voornaamste reden waarom Dwars door Vlaanderen geïnvesteerd heeft in een promotie tot wedstrijd met WorldTourstatus.

Sagan komt naar Driedaagse

Nog dit: met Sagan krijgt de Driedaagse dit jaar niemand minder dan de wereldkampioen aan de start. Sagan heeft al langer een band met de wedstrijd. Hij won zowel in 2012, 2013 als 2014 de openingsrit. Bij Quick Step Floors is Marcel Kittel de meest opvallende naam. Lotto-Soudal rekent op André Greipel.