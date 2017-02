Sneakers (en mooi volk) op rode loper van ‘Oscars van de Sport’

Gisterenavond werden in Monaco de Laureus Awards uitgereikt, zeg maar de ‘Oscars van de Sport’. De trofee van Sportman van het Jaar ging voor de vierde keer naar sprintkoning Usain Bolt, de Amerikaanse turnster Simone Biles werd dan weer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Ook van de partij: zwemmer Michael Phelps, die voor de Comeback van het Jaar tekende en dat deed hij aan de zijde van zijn vrouw Nicole Johnson.

Nog opvallend: weinig herenschoenen, wel veel sneakers onder het galakostuum van de sporters in kwestie. Onder de hashtag #SneakersforGood steunen de sportsterren op die manier een organisatie die sportschoenen levert in noodlijdende gebieden. Een aantal van de sportschoenen wordt later ook geveild voor dat goede doel.

Michael Phelps en zijn vrouw Nicole Johnson Foto: EPA

Prins Albert II van Monaco met zijn Charlene Foto: EPA

Usain Bolt, maar kwam zonder vrouwelijk gezelschap Foto: EPA

Mika Hakkinen met partner Marketa Remesova Foto: EPA

Luis Figo en zijn vrouw Helen Svedin Foto: EPA

David Coulthard en vrouw Karen Minier Foto: EPA

Michael Johnson en vrouw Armine Shamiryan Foto: EPA

Autopilote Carmen Jorda was alleen Foto: EPA