Astrid over haar ex-man: “Ik heb zijn kop jaren boven water gehouden”

Astrid Coppens (34), in een vorig leven Astrid Bryan, heeft haar ex-man John tijdens de laatste jaren van hun huwelijk finan­cieel boven water gehouden. Dat zegt ze vanavond in het Vijf-programma Astrid. “Ik heb zelfs de huur van zijn bureau betaald.”

Omgeven door een papierberg die ­elke maand een centimeter dikker wordt, vertelt Astrid Coppens dat de rechts­zaken tegen haar ex-man en haar ex-manager “de nagel aan haar doodskist zijn” omdat die twee “onder één hoedje spelen om mij financieel te ruïneren”. Op de vraag waarom haar ex-man John Bryan 2 miljoen dollar van haar eist en de opmerking dat hij toch de miljonair was, antwoordt ­Astrid: “Ik heb zijn kop heel veel jaren boven water gehouden. Ik heb stortingen gedaan omdat de ­hypotheek niet kon worden betaald, of de huur van het bureau. Ik heb dat allemaal gedaan. Je bent getrouwd, en ik vind dat niet meer dan normaal dat je elkaar helpt en steunt.”

Pandjeshuis

Astrid benadrukt tegenover een vriend dat ze haar ex-man heel veel geld heeft betaald om hem uit haar ­leven te krijgen. “Hij heeft mij nooit alimentatie betaald, ik heb nooit geld van hem gekregen en twee jaar na de scheiding komt hij terug om nog meer. Ik denk dat hij geld nodig had. De verlovingsring die ik hem teruggaf, zal hij wel verkocht hebben in een pandjeshuis.”

Astrid vertelt dat haar advocaat een fortuin kost, terwijl haar ex een advocaat heeft die enkel geld krijgt als hij de zaak wint. “Ik kan zo’n advocaat niet ­nemen omdat er bij hem (John, nvdr.) geen geld te rapen valt.”

Astrid laat ook zien dat haar advocaat in één maand tijd 52.000 euro vroeg. “Al zijn er ook kalme maanden. In augustus was het maar 21.000 euro.”