Kamervoorzitter Siegfried Bracke stapt op bij adviesraad Telenet

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) stapt op bij de adviesraad van telecombedrijf Telenet. Dat meldt hij dinsdagavond op Twitter. "In dit sfeertje van verdachtmakingen was het een goede keuze om ontslag te nemen", zegt partijwoordvoerder Pohlmann aan onze redactie. "Siegfried heeft in elk geval zijn punt gemaakt", klinkt het nog.

“Dienstmededeling. Ik vertrek uit Telenet Adviesraad. Poenschepper? Ik niet. Maar hoeft niet meer voor mij. Geen punt. Punt”, zo klonk de tweet."Mijn ontslagbrief vertrekt morgen", klinkt het voorts.

Kritische spoedzitting



Bracke, sinds 2011 lid van de adviesraad, werd sinds maandagavond kritisch bevraagd over zijn aanwezigheid op de adviesraad. Ook op een spoedzitting van de Gentse gemeenteraad dinsdagavond werd hij hard aangepakt door Karin Temmerman en Daniël Termont.

“Bent u echt niet beschaamd? U voert uit wat u ons verwijt.” Dat zei burgemeester Daniël Termont (sp.a) in de Gentse gemeenteraad tegen Siegfried Bracke (N-VA) met betrekking tot zijn functie in de adviesraad van Telenet. “De Tijd meldt dat u daar 12.000 euro forfait en 2.000 per zitting krijgt. (..) Ik ben ook gevraagd maar ik vond dat deontologisch niet verantwoord.”

"Geen niveau"

"Ik vind dat van geen niveau. Ik vind dat plat. Maar als ik ze daardoor (door op te stappen, red.) beter kan bestrijden, dan is dat goed", zei Bracke in een reactie tijdens een schorsing op de Gentse gemeenteraad. Hij ontkende dat zijn beslissing een gevolg was van de tussenkomsten van Temmerman en Termont. "Ik zag de perceptie ontstaan", motiveerde hij zijn beslissing, wijzend naar zijn smartphone. Bracke ontkent wel druk vanuit N-VA te ervaren. "Ik heb mijn voorzitter van mijn beslissing ingelicht", was het enige wat hij daarover kwijt wilde.

Bracke maakte de vergoeding die hij van Telenet ontving niet bekend, omwille van een vertrouwelijkheidsclausule, aldus de Kamervoorzitter op de Gentse gemeenteraad. Peter Vanvelthoven (sp.a) verklaarde dinsdagavond aan Het Belang van Limburg dat hij er indertijd 12.000 euro vaste vergoeding voor kreeg. Bovendien dat het bijwonen van een vergadering 2.000 euro opleverde.

Ook Karin Temmerman (sp.a) was niet bepaald mals voor de Kamervoorzitter. “Meneer Bracke, u hebt een probleem. U en uw partij zijn zeer slecht geplaatst als het gaat om vergoedingen, en zeker niet als het over transparantie gaat”, zei Temmerman. “U weigert dat (informatie over de vergoeding bij de adviesraad van Telenet, nvdr.) omdat u zegt dat dat niets met uw ambt als politicus te maken heeft. Mij hebben ze ook gevraagd, maar ik heb geweigerd om daar te zitten. Dat is als politicus niet deontologisch verantwoord. U bent de eerste burger van het land. Transparantie voor iedereen maar niet voor mij, dat is wat u wil.”



