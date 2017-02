“Er liggen mogelijkheden voor AA Gent tegen Tottenham”

Over het Kanaal zal morgen minstens één iemand voor AA Gent supporteren: Matz Sels (24), de ex-Buffalo die naar Newcastle verhuisde en er intussen naast de selectie viel. De Magpies staan bovenaan in de Championship en dromen om volgend seizoen in de Premier League tegen Tottenham te spelen. Sels' ex-ploegmaats hoeven zo lang niet te wachten. “In ­St. James’ Park heb ik al voor 51.000 man gespeeld, maar toegegeven: Wembley wordt iets speciaals.”

Waar ga jij de matchen van je ex-club tegen Tottenham volgen? In de pub of volgende week misschien zelfs op Wembley?

“Ik heb satelliet-tv en kan de match dus gewoon in mijn zetel volgen. Ik heb nog gekeken of ik naar Wembley kon gaan, maar ik moet de dag erna trainen. Of AA Gent een goed resultaat haalt of niet, daar zal ik hier niet op aangesproken worden. De Engelsen zijn vooral met hun eigen clubs bezig, van AA Gent liggen ze niet wakker.Gent wordt hier ook geregeld verward met Genk. De Europa League wordt ook minder gevolgd dan de Champions League.”

Dat opent perspectieven voor AA Gent. In de Champions League hebben tegenstanders jullie meer dan eens onderschat.

“Het valt af te wachten of Tottenham met zijn sterkste ploeg zal spelen. Maar ik denk dat de Belgen bij Tottenham hun ploegmakkers wel zullen waarschuwen voor onderschatting. Zij kennen AA Gent wel en weten tot wat de ploeg in staat is.”

AA Gent zit niet in een beste periode. Kan het, stunten tegen Tottenham?

“In de Engelse tweede klasse wordt veel fysieker gespeeld, met lange ballen en veel strijd voor de tweede bal. Maar in de Premier League wordt veel meer gevoetbald, dat ligt AA Gent beter. Tottenham heeft afgelopen weekend tegen Liverpool (2-0-nederlaag, nvdr.) behoorlijk wat kansen weggegeven, al is Liverpool wel een topploeg. Maar er liggen mogelijkheden als AA Gent erin slaagt om boven zichzelf uit te stijgen zoals wij dat destijds altijd konden in de Champions League. Ik zou Gent aanraden om uit te gaan van eigen sterkte, dat is in Europa altijd de sleutel tot succes gebleken.”

Eerst stond je onder de lat bij Newcastle, dan verzeilde je op de bank en de jongste twee matchen zat je zelfs niet meer in de kern. Mathew Ryan keerde terug naar België omdat hij niet speelde bij Valencia. Zit dat er komende zomer ook voor jou in?

“Op die ene match in de voorbereiding na heb ik niet echt fouten gemaakt, maar ik heb hier niet het krediet kunnen opbouwen dat ik bij AA Gent had. Als de situatie zo blijft, zal ik in de zomer met Newcastle praten over een oplossing. Zeg nooit ‘nooit’, maar een terugkeer naar België staat de eerste vijf jaar niet in het scenario en dan al zeker volgend seizoen niet. Misschien kan een uitleenbeurt aan een andere Engelse club en kan ik op termijn toch terugkeren bij Newcastle.”