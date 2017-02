Real Madrid is op zijn hoede voor de bijgelovige bankier

Hij was 56 en had slechts één jaar ervaring als trainer in de Serie A. Als voetballer stelde hij werkelijk niets voor. Van opleiding is hij eigenlijk bankier. En die moest bij Napoli ene Rafael Benitez opvolgen? Maar zie, voor het tweede seizoen al zijn Dries Mertens en co. de meest attractieve ploeg in Italië. Dankzij Maurizio Sarri, een bijgelovige brokkenpiloot, is het toch uitkijken naar de kraker tegen Real Madrid vanavond.

