CLUBNIEUWS. Anderlecht met gewijzigd elftal Europa in, AA Gent tegen veredeld B-elftal?

Vanavond moeten de Belgische ploegen nog even op hun honger blijven zitten, donderdag komen in de Europa League met AA Gent, Anderlecht en KRC Genk echter drie ploegen in actie.

Zonder Trebel, Appiah en Kara tegen Zenit?



ANDERLECHT Voor de 1/16de finales tegen Zenit zal Anderlecht wat wijzigingen ondergaan. Adrien Trebel staat niet op de Europese lijst omdat hij met Standard al in de Europa League aantrad. Ook Dennis Appiah (trap op scheenbeen) wordt wellicht gespaard en het is goed mogelijk dat Kara (knie) rust krijgt. Dat biedt wellicht speelkansen voor Spajic en/of Deschacht. Nieuwkomers Thelin en doelman Rubén zijn wel speelgerechtigd.(jug)



Tottenham zonder Alli en Kane?



AA GENT Tottenham-coach Mauricio Pochettino heeft het nog niet bevestigd, maar de verwachting is dat de Spurs donderdag in Gent niet met hun sterkste elftal aantreden. Ook de voorbije jaren koos Pochettino voor een veredeld B-elftal in de Europa League. Omdat Tottenham nog volop strijdt om de Champions League-plaatsen in Engeland zou het kunnen dat hij spelers die veel gespeeld hebben – zoals Dele Alli, Christian Eriksen en rechtsachter Kyle Walker – rust gunt. Ook spits Harry Kane wordt mogelijk gespaard, Vincent Janssen kan het alternatief zijn. De Nederlander werd vorige zomer voor ruim 20 miljoen euro overgenomen van AZ, maar scoorde nog geen enkele veldgoal voor de Spurs. Spelers die mogelijk hun kansen krijgen zijn de Franse international Moussa Sissoko, de Engelse jongere Harry Winks en rechtsachter Kieran Tripper. Die laatste maakte vorig seizoen nog een slechte beurt in de Europa League-duels tegen Anderlecht.



De Georgische verdediger Jemal Tabidze (20) wordt uitgeleend aan het Russische FC Oeral, dat momenteel op de dertiende plaats staat in de Russische Premier League. Tabidze is een Georgisch international maar kwam bij de BUffalo's niet verder dan de beloften. (bla)



Susic en Wouters haken af

KRC GENK Albert Stuivenberg zag in extremis twee spelers afhaken voor de trip naar Roemenië. Tino-Sven Susic en Dries Wouters bleven geblesseerd in België, net als José Naranjo, die niet speelgerechtigd is. Susic werd van het veld getrapt in de beloftewedstrijd tegen AA Gent, liep een vleeswonde op en overstrekte zijn knie. Dries Wouters heeft een snijwonde aan zijn voet, die gehecht moest worden. Omdat onder meer Pozuelo sukkelt met overbelastingsverschijnselen en Malinovskyi grieperig is, nam Stuivenberg 21 spelers mee naar Roemenië. Christophe Janssens kreeg de voorkeur op Rubin Seigers.

(mg)

Ndongala: nog zes weken

STANDARD De terugkeer van Dieu­merci Ndongala (heup) laat allicht nog zo’n zes weken op zich wachten. Voor de rest beschikt trainer Aleksandar Jankovic (foto) over een fitte kern. Vandaag staan er twee trainingen op het programma. (bfa)

Peeters vandaag weer present

STVV Stef Peeters (adductoren) ontbrak ook gisteren nog op training, maar vandaag pikt de middenvelder wellicht weer aan. Brandon Mechele, die tegen Genk een tik tegen de knie incasseerde, kloeg gisteren nog over felle pijn. De Bruggeling onderging een scan, pas vandaag wordt de ernst van de situatie duidelijk. Jorge Pulido is nog een tweetal weken out, hij onderging intussen een kleine ingreep omwille van loszittend bot. (gus)