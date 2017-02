Twee studenten komen om bij zwaar ongeval, drie anderen raken zwaargewond

Een zwaar ongeval heeft gisternacht het leven gekost aan Joren Brughmans (18) en Mike van Rijthoven (18), twee jonge studenten uit Wuustwezel. Drie andere vrienden raakten zwaargewond. “Ze waren gezworen kameraden. Ze genoten met volle teugen van het leven als student”, vertelt een aangeslagen vriendin.

Twee doden, twee jongens in levensgevaar en de bestuurder zwaargewond. Dat is de loodzware balans van het ongeval in Sint-Katelijne-Waver.

De vijf studenten reden iets voor vier uur ’s ochtends met de auto naar hun kot, na de studentenfuif TinderMedia TD in het Mechelse café PaNique d’O. “Ze hadden zich geweldig ­geamuseerd”, zeggen medestudenten. Op de terugweg ging het echter dramatisch fout. De auto van bestuurder Michael H. (19) ging aan het slingeren, reed tegen een verkeerslicht en ramde drie geparkeerde auto’s.

De klap was verschrikkelijk. “Ik was net wakker en hoorde een auto met hoge snelheid komen aanrijden”, zegt een buurtbewoonster. “Dan ging hij hevig in de remmen en een fractie van een seconde later: die hevige bonk. Ik ben gaan kijken en zag vier jongeren in de auto zitten. Ze waren er erg aan toe. Pas toen ik ook achter de auto ging kijken, zag ik daar een jongeman liggen. Hij was wellicht uit het voertuig geslingerd. Die jongen bewoog ­totaal niet meer.”

De bestuurder was op eigen kracht uit de auto geklauterd. “Hij was helemaal over zijn toeren en was vooral bezorgd om zijn passagiers. Hij riep voortdurend hun namen. We hebben hem proberen te kalmeren”, klinkt het bij buren.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Twee mugteams, de brandweer en vijf ziekenwagens kwamen ter plaatse. Voor de jongen die uit de auto was geslingerd kon geen hulp meer baten. Zijn boezemvriend stierf kort na aankomst in het ziekenhuis. De twee slachtoffers, Joren Brughmans en ­Mike van Rijthoven, kwamen allebei uit Wuustwezel.

Twee andere inzittenden, Anton Bodart (19) uit Leuven en Jonatan Van Hecke (21) uit Hoeilaart, werden met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. “Jonatan vecht voor zijn leven”, vertelde zijn broer gisteren. “Hij wordt in een kunstmatig coma gehouden.”

Bestuurder Michael H. uit Leuven liep ook zware verwondingen op, maar verkeerde niet in levensgevaar.

“Uit de vaststellingen van de verkeersdeskundige blijkt dat te snel werd gereden. Al honderd meter voor de crash is de auto aan het slippen gegaan. De bestuurder was licht geïntoxiceerd”, aldus het parket.

De twee slachtoffers, Joren Brughmans en ­Mike van Rijthoven

Lessen geschrapt

De ouders van beide overleden jongens waren gisteren te aangeslagen om te reageren. Een goede vriendin van Joren wou wel iets kwijt. “Hij was een fantastische kerel. Joren stond altijd klaar om anderen te helpen”, zegt Cato Vanhoof. “Mike, zijn goede vriend, was dezelfde op dat vlak. Twee zonnige kerels.”

Cato en Joren waren beste vrienden. “Ik had normaal met hem afgesproken vorige vrijdag, maar dat is niet doorgegaan. Nu besef ik dat ik hem nooit meer zal zien. Dat doet enorm pijn. Ik kan het niet vatten.”

Joren studeerde, net als Mike, ontwerp- en productietechnologie aan de Thomas More hogeschool. “De examens waren net achter de rug. Ze waren niet slecht geweest, vertelde Joren, maar hij wilde beter doen volgende keer. Hij wou echt vooruit met zijn studies”, zegt Cato. “Maar ondertussen amuseerden ze zich in hun eerste jaar. Ze vonden die fuifjes fantastisch. Joren en Mike waren grote pleziermakers.”

Op de Mechelse hogeschool werd aangeslagen gereageerd. “Iedereen is zwaar geraakt. Leerlingen en leerkrachten. Sommige lessen zijn met een minuut stilte begonnen, andere zijn niet doorgegaan. Op de school is een rouwhoekje ingericht”, zegt directeur communicatie Martine Taeymans. De vlaggen in de school werden halfstok gehangen. “Het is een zwarte dag. We leven enorm mee met de ouders, familie en vrienden van de twee jongens uit Wuustwezel, maar duimen ook dat de andere slachtoffers het ongeval overleven.”