‘De broer van Evelien’ uit Blind Getrouwd aan de slag bij VTM

De knappe broer van Evelien uit ‘Blind Getrouwd’ is zowat het bekendste gezicht in ‘Gezond Verstand’, een nieuw VTM-programma waarin Vlamingen op en naast de werkvloer over groot en klein nieuws praten. ‘Gezond Verstand’ is van dezelfde makers als ‘Hallo Televisie!’.

De fratsen van Donald Trump, één maand zonder alcohol voor Tournée Minérale, de energieprijzen die maar blijven stijgen, de luxe frieten van Sergio Herman: er is plaats voor groot en klein nieuws in het nieuwe VTM-programma Gezond Verstand. Elke woensdagavond geven tien duo’s hun mening over het nieuws in de kranten, op televisie, in ‘de boekskes’, op de radio, op Facebook en op YouTube. Ze doen dat in hun eigen omgeving, van de bakkerij tot de bar.

De Vlamingen in het ­programma zijn niet bekend, al is het wellicht geen toeval dat de Oost-Vlaamse ­Dean er met zijn goede vriend Gert in opduikt. Dean is de broer van Evelien Baeten, die in het VTM-programma Blind Getrouwd in het huwelijk trad met Nicolas. Dean werd een hit op sociale media toen hij in Blind Getrouwd naast zijn zus in de auto zat op weg naar haar ­huwelijk. Zelfs VRT-journaliste ­Danira Boukhriss Terkessidis maakte een opmerking over de knappe ­kerel, die wel al een vriendin heeft.

Naast Dean is wellicht ook Jos ‘Joske’ Van Hout geen onbekende. Hij is de 83-jarige materiaalman van voetbalclub Beerschot-Wilrijk, die met filmpjes op Facebook bekend werd. Jos zal samen met collega ­Seba te zien zijn.

Als Gezond Verstand u doet denken aan het Eén-programma Hallo Televisie!: het is door dezelfde mensen gemaakt. Net zoals in ­Engeland, waar beide programma’s vandaan komen. Ook daar liet de BBC in het programma Gogglebox mensen zien die tv-programma’s ­becommen­tarieerden en ook daar bestelde de BBC bij dezelfde makers Common Sense, met de gewone man die zijn mening geeft over het nieuws. Uiteraard hopen dat makers van Gezond Verstand dat één of meerdere duo’s een hype worden, ­zoals de buurvrouwen ­Mathilde en Albertine in Hallo Televisie!

INFO

Gezond Verstand

VTM, 21.15 uur