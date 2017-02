Nul doelpogingen, twee fatale balverliezen: “Messi deed niet mee”

Moeten we nog zeggen dat het dinsdagavond het avondje van Barcelona niet was? Een 4-0 pandoering in Parijs, slechts één kans en het drietal Messi-Suarez-Neymar dat compleet afwezig tekende. Een reconstructie.

Wie had dat verwacht? Dat PSG elk jaar wat dichter richting Europese top schuift, wisten we al. En dat het bij Barcelona allemaal wat minder is, dat ook. Maar 4-0? Nee, dat had niemand verwacht. Vooral omdat die zege niet eens onverdiend was. De kans dat de Catalanen dit seizoen de Champions League veroveren is erg, erg klein. Als we de statistieken mogen geloven zelfs nul procent. Want Barcelona of niet, nog nooit kwam een ploeg in een Europese competitie een 4-0 te boven.

Voor de fans van Barcelona was het een pijnlijke avond. Zij zagen hoe hun team negentig minuten lang werd overtroefd. Onder meer met dank aan een sterke Thomas Meunier, die enkele keren gepast tussenbeide kwam en ook aanvallend meer dan zijn duit in het zakje deed. Vooral zijn rush van zeventig meter in het slot van de match maakte indruk: wie dan nog zo’n gemeten assist kan geven, heeft een conditie om ‘u’ tegen zeggen. Cavani zei ‘dank u’ en maakte netjes af.

Maar hoe graag we onze landgenoot ook de hemel in zouden prijzen, dé uitblinkers bij PSG waren middenvelders Rabiot en Verratti. Hun perfecte prestatie zorgde ervoor dat Angel Di Maria de nodige tijd en ruimte kreeg om voor een zoveelste briljante baltoets te zorgen -denk maar aan zijn weergaloze afstandsschot bij de 3-0.

Ook het loopvermogen van Julian Draxler speelde een belangrijke rol: de Duitser gaf zijn tegenstander Sergi Roberto geen meter ruimte. Draxler, Rabiot en Verratti zorgden er zo voor dat de bezoekers Messi en zijn spitsbroers nooit konden aanspelen én dat de Argentijn meermaals kansloos van de bal werd gezet. Met als pijnlijk dieptepunt voor de Argentijn twee balverliezen die rechtstreeks tot een doelpunt leidden.

Adrien Rabiot's game by numbers vs. Barcelona:



100% tackles won

56 passes

4 interceptions

4 take-ons

1 chance created



Mature display. pic.twitter.com/lecgm1Abu7 — Squawka Football (@Squawka) February 14, 2017

Ook in aanvallend opzicht bracht Messi niets, maar dan ook niets. Letterlijk: hij kwam zelfs niet aan één doelpoging, net als kompanen Suarez en Neymar. Of zoals ex-topverdediger Rio Ferdinand zei: “We hebben al zo vaak gezegd dat Messi niet in de match zat, waarop hij plots wél iets belangrijk deed. Vandaag streed hij niet mee.” Nog genanter als je beseft dat tegenstander Presnel Kimpembe een Champions League-debutant is.

Shots on target by MSN against PSG:



Messi (0)

Suarez (0)

Neymar (0)



Pocketed by Presnel Kimpembe and co. pic.twitter.com/nSO8ZELiQm — Squawka Football (@Squawka) February 14, 2017

De vraag is dus: is dit het einde van het grote Barcelona, het beste clubteam ooit? Het is misschien te vroeg om dat te besluiten, maar het is wel tekenend dat coach Luis Enrique ‘slechts’ dertig matchen nodig had om vijf maal te verliezen in de Champions League, terwijl Pep Guardiola daar vijftig wedstrijden voor nodig had.

Het zal doelpuntenmakers Angel Di Maria (29) en Edinson Cavani (30) worst wezen. Zij vierden allebei hun verjaardag met het mooiste cadeau dat ze zichzelf konden schenken: een prestatie die over heel de wereld met open ogen bekeken werd.