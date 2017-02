De fotoshoot met hun pasgeboren tweeling verliep niet echt volgens plan, maar het eindresultaat kon niet mooier zijn

Fotografe Juliet Cannici en haar vrouw Nikki werden op 26 januari opnieuw moeder van een tweeling, Gia en Gemma. Opnieuw, want het koppel kreeg drie jaar geleden ook al een tweeling, Nico en Siena. Een fotoshoot met hun spruiten leek echter uit te draaien op een fiasco, tot Juliet besloot alles om te gooien.

Toen de baby’s elf dagen oud waren, wilde Juliet een kleine fotoshoot houden met haar kinderen. Ze huurde schattige outfits voor de oudere tweeling en liet ze poseren met hun pasgeboren zusjes. “Ik was er zo op gebrand om Nico en Siena te fotograferen in de outfits die ik gehuurd had, maar ze waren me zo beu, de foto’s zagen er verschrikkelijk uit. Ik was teleurgesteld.”

Juliet gaf de strijd dan maar op en zei haar oudere tweeling dat ze de kleertjes mochten uittrekken en even mochten gaan spelen. Even later haalde ze haar kinderen opnieuw naar de studio. Ze liet de kinderen neerliggen op de grond, waar de oudere tweeling meteen met hun jongere zusjes begon te knuffelen terwijl ze elkaars hand vasthielden.

Volgens Juliet geeft de foto echt de band tussen de kinderen weer. “Nico en Siena zeggen meermaals per dag: ‘Ik zie mijn kleine zusjes zo graag. Ik zal altijd voor hen zorgen.’ We staan ervan versteld dat de overgang zo vlot is verlopen voor ons”, aldus Juliet.

Juliet en haar vrouw Nikki zijn ondertussen al bijna elf jaar getrouwd en hebben lang geworsteld met IVF om zwanger te kunnen worden. “Op een andere manier hebben we het opnieuw niet makkelijk gehad met Gia en Gemma. Ik hoop dat mensen die de foto zien, het pure geluk zien. Om onze kinderen allemaal samen te zien, maakt me zo gelukkig. De blijdschap op de gezichtjes van Nico en Siena is volledig oprecht.”