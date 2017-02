Thomas Meunier: “Zo veel goesting als gisteren, dat heb ik dit seizoen nog nooit gezien”

Thomas Meunier beleefde gisteren de avond van zijn leven. Niet alleen speelde zijn PSG het machtige Barcelona helemaal naar huis met 4-0, hij zorgde persoonlijk voor het vierde doelpunt met een prachtige actie. “We hebben de perfecte wedstrijd gespeeld,” reageerde hij na de wedstrijd. “Iedereen had er enorm veel zin in, dat heb ik dit seizoen nog niet gezien.”

Thomas Meunier was eerder kalm bij het verlaten van de kleedkamers na de wedstrijd. “We hebben er een magnifieke wedstrijd van gemaakt,” zegt hij. “We werkten de wedstrijd af op een voorbeeldige manier. Een 4-0 zege tegen het grote Barcelona, dat is bijna verrassend.Maar kijk, wij hebben het nu gedaan. Iedereen was erg betrokken en we hebben het hele spel gedomineerd. De Catalanen hebben maar twee grote kansen gehad. We speelden foutloos, ook aanvallend waren we erg sterk. Draxler en Di Maria speelden weergaloos.

Hoe heb je naar de match tegen Neymar geleefd?

“Voor een slanke en nonchalante speler zoals ik, is het moeilijk om tegen zo’n snelle speler te spelen. Als hij versnelt, heb ik bijna een motor nodig om hem in te halen. Hij heeft me twee of drie keer gepakt op snelheid. Maar elke keer kwam een teamgenoot me helpen.

“Het was een typische Meunier-actie, zoals ik gewoon ben van in Brugge. Ik duik graag ruimtes in met de bal aan de voet. Ik was zelfs een beetje verrast dat ik niet aangevallen werd. Dan was er een mooie actie van Edi (Cavani, red.), die het helemaal afmaakte.

Je hebt de kwartfinales bijna bereikt

“Dat zou ik nog niet zeggen. Niet met Barcelona. Het team is in staat om ongelooflijke comebacks te maken. Er zal een enorme druk zijn, maar we willen zo graag naar de volgende ronde. Zoals de club al zei, wij zijn kanshebbers voor de finale van de Champions League.”

Barcelona uitgeschakeld? De Catalanen hebben in de terugwedstrijd op 8 maart in het eigen Camp Nou alleszins een gigantisch mirakel nodig tegen dit perfect geolied PSG...