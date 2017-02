Dit project van Michelle Obama wil Melania wél overnemen

In een officieel statement werd bekendgemaakt dat Melania Trump zich voortaan over de moestuin van het Witte Huis zal ontfermen. Daarmee houdt ze de erfenis van haar voorgangster Michelle Obama in ere die de tuin optrok in het kader van een campagne tegen kinderobesitas.

Al wie uitgenodigd wordt voor een staatsbanket in het Witte Huis krijgt onder andere groentjes voorgeschoteld uit de moestuin van de presidentiële residentie. Zo ook de Japanse premier Shinzo Abe en zijn vrouw die er momenteel op staatsbezoek zijn. Naar aanleiding van die gelegenheid werd een mededeling vrijgegeven waarin duidelijk werd gemaakt dat Melania zich voortaan over die tuin zou ontfermen.

"Als moeder en first lady van dit land is mevrouw Trump toegewijd aan het bewaren en voortzetten van de tuinen van het Witte Huis, en in het bijzonder van de moestuin en de rozentuin", zei Stephanie Winston Wolkoff, adviseur van de first lady, tegen CNN.

En ook Melania had er zelf iets over te zeggen: "Tuinieren brengt ons de fundamenten bij van zorg en de evolutie van al wat leeft, en dat terwijl het ons inspireert om onze geest te voeden en om ons lichaam te ontspannen en versterken."

Toekomst vezekerd

Michelle Obama liet de tuin aanplanten in 2009 en wou daarmee gezonde voeding promoten in de strijd tegen kinderobesitas. Voor ze de deuren van de ambtswoning achter haar dichttrok, had ze er voor de zekerheid voor gezorgd dat haar erfenis niet verloren zou gaan. Zo richtte ze een fonds op waarin 2,8 miljoen euro werd gestopt om de tuin in ere te houden. "Ik hoop dat de toekomstige first family's deze tuin zullen koesteren zoals wij dat hebben gedaan", zei ze daarover.