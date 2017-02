Bekendste modellenbureau ter wereld valt voor gesluierde moslima

Modellenbureau IMG, dat grote namen zoals Gigi Hadid, Miranda Kerr en Joan Smalls vertegenwoordigt, heeft de Somalisch-Amerikaanse moslima Halima Aden een contract aangeboden. Haar hijab vormt daarbij geen obstakel, integendeel.

Aden nam vorig jaar deel aan de Miss Minnesota-verkiezing, gekleed in traditionele kleding mét hijab. Bij het badpakkendefilé droeg ze een boerkini. Met haar deelname wilde ze een positieve boodschap over schoonheid en diversiteit verspreiden, en andere moslima’s tonen dat er ook plaats is voor hen.

Model worden was nooit haar ambitie, maar de 19-jarige Aden (die in een vluchtelingenkamp in Kenia werd geboren en als kind naar de VS verhuisde) zei geen neen tegen het contract dat het New Yorkse modellenbureau IMG haar heeft aangeboden.

Ze zal straks te zien zijn op de catwalk bij Kanye West in New York, en verschijnt volgende maand in CR Fashion Book, het magazine van Carine Roitfeld. ‘Halima doorbreekt de grenzen van schoonheid en perceptie door zichzelf te zijn. Ik vind dit ongelooflijk inspirerend, en ik weet dat ze kan uitgroeien tot een icoon’, vertelt Roitfeld aan The Business of Fashion.

Diversiteit

‘Ik vond het zo moedig dat ze bleef vasthouden aan haar waarden en tegelijk toch die American Dream ging najagen door deel te nemen aan een schoonheidswedstrijd’, aldus Ivan Bart, ceo van IMG. ‘We zullen zien hoe de modewereld Halima en haar hoofddoek ontvangen, maar het verandert niets aan het feit dat we haar willen representeren.’

Bart benadrukt dat diversiteit een belangrijk agendapunt is bij IMG, dat ook plus-size modellen en modellen met een beperking onder contract heeft. ‘Door Halima mee aan boord te nemen, hoop ik dat tienjarige meisjes met een hijab zich toch betrokken voelen bij die modewereld en weten dat zij later ook hetzelfde kunnen bereiken.’