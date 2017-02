AA Gent is om 10u30 aan zijn laatste trainingssessie begonnen voor de thuismatch tegen Tottenham. Opvallendste afwezige was Thomas Matton. Hij was er althans niet bij tijdens het kwartier dat open was voor de pers. Ook Davidzada, Kujovic, Taravel, Bjedov, Vandenbussche en Tekie ontbraken, maar die eerste drie zijn wat uit beeld verdwenen, terwijl de laatste drie Europees niet speelgerechtigd zijn. Er stonden 22 veldspelers en 4 doelmannen op het veld.