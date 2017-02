COMMENTAAR chef voetbal. Einde van een tijdperk? Barça heeft nog één wedstrijd...

In Spanje bestaat er weinig twijfel over de reden van de afgang voor FC Barcelona: trainer Luis Enrique. De ex-speler van Barça, sinds 2014 aan het roer in Catalonië, heeft de kleedkamer niet meer in de hand. Middenvelder Sergio Busquets sprak na de 4-0 in Parijs nagenoeg dezelfde woorden als Thibaut Courtois na de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK: “Zij hadden een plan, wij niet. Het was geen kwestie van mentaliteit of kwaliteit, maar een kwestie van tactiek. Op dat vlak waren ze beter voorbereid.” Pak aan, Luis Enrique. Marc Wilmots overleefde deze uitspraken niet.

Dus, ja. Luis Enrique is verantwoordelijk. Maar niet alleen. Het gevoel dat er een wisseling van de macht in het Europees clubvoetbal zit aan te komen, is immers weer gegroeid. In de Champions League ...