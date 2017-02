Geen procedurefouten in zaak KV Mechelen: match tegen Genk wordt niet herspeeld

De match tussen KV Mechelen en KRC Genk, waarbij scheidsrechter Luc Wouters de verkeerde speler van het veld stuurde, moet niet herspeeld worden. Dat werd eerder beslist door het Bureau Arbitrage en de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar KV Mechelen ging in evocatie voor procedurefouten. Ook daar kreeg het geen gehoor, de match wordt niet herspeeld.

De match waarvan sprake dateert al van 2 oktober. Toen speelde KV Mechelen uit tegen Genk. Scheidsrechter Luc Wouters stuurde Laurens Paulussen van het veld voor hands, terwijl het eigenlijk Mats Rits was die rood verdiende. Hij belemmerde met de arm een bal van Tino Susic.

Mechelen verloor de wedstrijd met 2-1 en diende een klacht in bij de KVBV. Het Bureau Arbitrage oordeelde dat er geen reden was om de match te herspelen. Daarop ging Malinwa in beroep, maar ook daar kreeg het dezelfde beslissing te horen. Omwille van procedurefouten ging Mechelen in evocatie. De klacht werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

Genk en KV Mechelen blijven dus op een gedeelde zesde plaats staan in de strijd om Play-off I. KV Mechelen kan nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Met nog vier speeldagen in de reguliere competitie is de zaak van enorm belang voor KV Mechelen en Genk.