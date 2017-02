Deze 24 Red Flames spelen op de Cyprus Women’s Cup

Brussel - Ives Serneels, bondscoach van de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg, heeft woensdag een selectie met 24 namen bekendgemaakt voor de Cyprus Women’s Cup. Dat toernooi geldt als een voorbereiding op het EK en wordt gespeeld van 27 februari tot 9 maart.

De selectie bestaat uit doelvrouwen Nicky Evrard, Diede Lemey en Sofie Van Houtven en veldspeelsters (in alfabetische volgorde) Jassina Blom, Janice Cayman, Jana Coryn, Imke Courtois, Maud Coutereels, Tine De Caigny, Laura Deloose, Laura De Neve, Heleen Jaques, Lien Mermans, Lenie Onzia, Davina Philtjens, Tine Schryvers, Nicky Van Den Abbeele, Lorca Vandeputte, Justine Vanhaevermaet, Davinia Vanmechelen, Elien Van Wynendaele, Gouden Schoen Tessa Wullaert, Sara Yuceil en Aline Zeler.

Twaalf landen nemen deel aan de Cyprus Women’s Cup en België vormt met Noord-Korea, Italië en Zwitserland groep A. Noord-Korea is de nummer 10 van de FIFA-ranking, Italië is zestiende en Zwitserland is gerangschikt op plaats zeventien. Het team van bondscoach Ives Serneels bekleedt positie 25.

In Larnaca (Cyprus) werken de Flames met zekerheid vier wedstrijden af, want na de groepsfase volgt een afsluitende plaatsingswedstrijd. Op 1 maart treft België Zwitserland, op 3 maart Italië, op 6 maart Noord-Korea en op 8 maart staat de plaatsingswedstrijd op het programma.