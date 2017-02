Kapitaalsverhoging van 10 miljoen voor Standard

Het ontslag van Daniel Van Buyten is nog niet helemaal officieel omdat het nog onderschreven moet worden tijdens de buitengewone algemene vergadering van Standard. “Die zal de komende drie weken ergens plaatsvinden”, aldus Bruno Venanzi, die dan van de gelegenheid gebruikmaakt om een kapitaalsverhoging van tien miljoen euro door te voeren.

“Via mijn investeringsmaatschappij Red & White invest breng ik het geld binnen. Een externe financier? Nee, dat is absoluut niet nodig en dat zie ik niet zitten”, vond Venanzi.

Waarom precies de verhoging? “Dat heeft meerdere doelen. Roland Duchâtelet verminderde het kapitaal met tien miljoen, zodat ik Standard van hem kon overnemen. Zoals bekend betalen we hem elk jaar twee miljoen euro terug. Dat heeft een impact op de financiën van de club. Door de verkoop van Lampiris (het energiebedrijf dat Venanzi oprichtte, nvdr.) beschik ik over die 10 miljoen.

Volgens Venanzi is dat bedrag niet nodig om te overleven. “Standard staat er financieel goed voor. Er is geld in kas. Vorig seizoen paste ik 2,5 miljoen euro bij omdat het geld van de transfer van Batshuayi nog niet volledig binnen was.”