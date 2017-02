Anderlecht-coach Weiler: “Verwacht een moeilijke wedstrijd tegen Zenit”

Brussel - Anderlecht ontvangt donderdagavond Zenit Sint-Petersburg in de heenwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League. Voor paarswit is het een mooie sportieve uitdaging tegen het team van Nicolas Lombaerts. Anderzijds beseft coach René Weiler dat een eventuele kwalificatie de kalender in volle play-off 1 strijd nog zwaarder maakt.

“Als we ons plaatsen, zullen we weinig tijd krijgen om te rusten. Maar als we winnen, doen we vertrouwen op en dat is een positief punt. Wij spelen hoe dan ook wedstrijden om die te winnen, en ons doel is de kwalificatie”, vertelde Weiler woensdag tijdens een persmoment.

De 43-jarige Zwitser wil tegen Zenit roteren. “Er zullen enkele wissels zijn, maar ik zeg nog niet wie gaat spelen. We hebben heel wat jongens in huis die een goeie match kunnen afwerken, ik heb vertrouwen in iedereen”, vervolgde de Anderlecht-coach, die wel de geblesseerden Kara Mbodji en Dennis Appiah mist. “Ik verwacht dat ze ten laatste zondag klaar zijn”, verduidelijkte hij.

“Zenit heeft heel wat kwaliteiten”

Zenit speelde door de lange winterstop in Rusland dit jaar nog geen officiële match. “Dat kan een voordeel zijn, maar het kan ook omgekeerd werken”, legde Weiler uit. “De spelers van Zenit hebben nog geen competitieritme in de benen maar anderzijds wordt het hun eerste match en zullen ze ongetwijfeld een goeie prestatie op de mat willen leggen.”

Anderlecht en Zenit speelden de laatste jaren verscheidene keren tegen elkaar, en zouden elkaar dus goed moeten kennen. “Je kan geen vergelijkingen maken met de ploegen die de laatste jaren hebben gespeeld”, aldus Weiler. “Zenit is vedetten zoals Axel Witsel kwijtgespeeld, maar haalde andere sterren. Het is een ploeg met grote namen en heel wat kwaliteiten. Ze zijn heel sterk. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd.”

Tielemans weet nog niet of hij tegen Zenit aan de aftrap verschijnt

Youri Tielemans was dit seizoen in de competitie al goed voor acht doelpunten en zes assists. In de Europa League trof hij al vier keer raak en gaf hij één beslissende pass. “Ik voel me inderdaad goed”, aldus Tielemans. “Soms speelt de vermoeidheid onbewust op, maar ik denk niet dat je dat ziet op het veld. De trainer vraagt me dit seizoen om hoger te spelen. Ik kom dus sneller in de zestien en kan zo makkelijker scoren en beslissend zijn.”

Of hij tegen Zenit zal starten, weet de Brusselse youngster nog niet. “Maar dat stoort me niet”, blijft Tielemans er kalm bij. “De trainer maakt zijn keuzes en het is aan ons om die te respecteren. De spelers op de bank hebben evenveel kwaliteiten als degene die op het veld staan. Tegen Zenit zullen we iedereen nodig hebben. Het wordt een belangrijke match. Zenit is een zeer solide ploeg, met ook voldoende individuele klasse. Het zal zeker niet makkelijk worden, maar we gaan ons uiterste best doen.”