Manchester City haalt indrukkende naam binnen

Manchester City heeft woensdag de 34-jarige middenveldster Carli Lloyd aangetrokken. Dat meldde het team van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne op haar website. De Amerikaanse werd in januari door de FIFA nog voor het tweede jaar op rij verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar.

Lloyd zal de het vrouwenteam van de Citizens vervoegen tot het einde van de Spring Series, in mei. Lloyd komt over van Houston Dash en begint in Manchester aan haar eerste buitenlands avontuur. Met het Amerikaanse nationale team werd Lloyd in 2008 en 2012 olympisch kampioen. In 2015 kroonde ze zich met Team USA tot wereldkampioen.