Voetbalploeg zet vier jeugdspelertjes uit de club “omdat ze te weinig lotjes verkochten”

Een Nederlandse voetbalclub heeft vier jeugdspelertjes uit de club gezet om een wel heel opvallende reden. Volgens de ploeg verkochten de jongens te weinig lotjes voor de Nieuwjaarsloterij, dus mogen ze niet meer spelen bij de club. Meer zelfs: de ploeg wilde dat de ouders het tekort aan verkochte loten bijpasten. Het Nederlandse Omroep Brabant bracht het nieuws donderdag naar buiten.

De moeder van één van de jeugdvoetballertjes kreeg een opmerkelijke brief in de bus. Daarin stond dat haar zoontje te weinig lootjes had verkocht voor de jaarlijkse Nieuwjaarsloterij, terwijl hij verplicht was om voor 25 euro aan lootjes te verkopen. Het jongetje had echter tien loten verkocht, dus wilde de club dat zijn moeder de overige vijftien euro zou bijpassen.

Dat weigerde ze echter, waarna de club doodleuk meldde dat haar zoontje “geroyeerd werd als lid van VV Bladella”. Vertaald: het tienjarige jongetje mocht niet meer meespelen bij de voetbalploeg. “De meeste ouders betalen gewoon om geen gezeur te hebben. Maar ik vind dat je als club gewoon blij moet zijn met elke euro. Nu komt het op mij over alsof hij een zwaar misdrijf heeft gepleegd”, aldus Maaike, de moeder van één van de spelers. “Hij heeft twee dagen hoofdpijn gehad en heeft moeten overgeven...”

#ob 'het is voor ons nu een principekwestie' moeder Maaike weigert om zelf de voetballootjes te kopen van haar zoontje. pic.twitter.com/3pleU5sCBf — Erik Peeters (@erik_peeters) February 15, 2017

Toen Omroep Brabant één van de bestuursleden om meer informatie vroeg, liet die in een reactie weten dat in totaal vier spelers op straat werden gezet omdat ze te weinig lootjes verkochten. “We hebben regels, en daarop maken we geen uitzondering”, klinkt het. Volgens de club vormt de jaarlijkse loterij namelijk een belangrijke bron van inkomsten.