Maradona zorgt voor opschudding in Spanje: politie valt spelershotel Napoli binnen

Diego Maradona heeft voor heel wat opschudding gezorgd in Spanje. De Spaanse politie viel woensdagmorgen het spelershotel van Napoli binnen in Madrid om de Argentijnse ex-voetballer te ondervragen. Maradona, die woensdagavond de wedstrijd van zijn ex-ploeg Napoli in en tegen Real Madrid bijwoont, zou zijn vriendin hebben aangevallen in zijn hotelkamer. Zijn vriendin legde echter geen klacht neer. Maradona reageerde dan ook woedend op Facebook.

Volgens Spaanse media zou de hoteldirecteur de politie opgebeld hebben na vermeend huiselijk geweld, maar daar bleek helemaal niets van aan. “Wie kan mij deze show uitleggen”, klonk het dan ook woedend in een Facebookbericht van Diego Maradona.

“Er was helemaal geen klacht van mijn vriendin, ik kijk samen met mijn familie uit naar de wedstrijd van vanavond. Mijn advocaat staat in contact met de Spaanse autoriteiten. Ik heb geen tijd voor dit mediacircus. Laat ze maar hun verhalen vertellen.” Wat er ook van aan is, hopelijk verstoorde het de voorbereiding van Dries Mertens en Napoli niet voor de absolute topaffiche van vanavond...