"Melania Trump is ongelukkig als first lady"

Melania Trump zou helemaal niet blij zijn met het presidentschap van haar man en zich eenzaam en ongelukkig voelen in haar rol als first lady. Dat schrijft het Amerikaanse magazine 'Us Weekly'

Volgens een anonieme bron binnen de familie Trump zou Melania het moeilijk hebben met de druk op haar schouders en het feit dat alles wat ze doet met een vergrootglas bekeken wordt nu haar man president is. Daarom zou ze zich het grootste deel van haar tijd terugtrekken in de Trump Tower.

"Dit leven was nooit haar droom, het was die van Donald", zegt ook stylist Phillip Bloch, een vriend van de familie, in Us Weekly. "Het is veel om mee om te gaan." Volgens Bloch verbergt Melania zich zoveel mogelijk. "Ze in ongelukkig met de manier waarop haar leven uitdraaide", zegt ze.

Volgens de anonieme familiebron durft ze haar zoon Barron niet meer naar school brengen omdat er zo veel betogers aan de Trump Tower staan. Hoewel ze wel naar het buitenverblijf Mar-a-Lago trok om er de Japanse premier Shinzo Abe en zijn vrouw Akie te verwelkomen, zou ze dit soort bezoeken helemaal niet leuk vinden.

De officiële reactie vanuit het kamp van Melania Trump luidt dat ze "erg gelukkig is methaar leven en haar echtgenoot en familie steunt".