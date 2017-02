Nog geen uitsluitsel rond parking voor Bekerfinale en interland Rode Duivels

De Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Stad Brussel hebben woensdag rond de tafel gezeten om de eventuele sluiting van parking C te bespreken. Er werd nog geen beslissing genomen, maar “alle aanwezige partijen hebben hun standpunt kunnen uiteenzetten”. Dat meldde de KBVB in een persbericht. Donderdag vindt een College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel plaats om dit punt opnieuw te bespreken.

De vergadering woensdag vond plaats op initiatief van de KBVB. Die wenst dat parking C wordt opgensteld voor de Bekerfinale op 18 maart tussen KV Oostende en Zulte Waregem, en de WK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Griekenland op 25 maart.

“Dit onderhoud in aanwezigheid onder andere KBVB-voorzitter François De Keersmaecker, secretaris-generaal van de KBVB Koen De Brabander en de Brusselse schepenen van Sport, Alain Courtois, en van Financiën, Philippe Close vond plaats in een constructieve sfeer”, liet de KBVB in een persbericht weten.

“De KBVB hoopt uiteraard op redelijkheid van alle betrokken partijen. Het hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren in dit dossier zodat de supporters, van de Bekerfinalisten en van de Rode Duivels, in geen geval het slachtoffer worden van deze situatie.”

Afgelopen weekend lanceerde Alain Courtois het voorstel om parking C te sluiten en zo de parkeerdruk op de omliggende gemeenten, waaronder Grimbergen, te doen toenemen tijdens grote evenementen. Op die manier hoopt Courtois de medewerking van Grimbergen af te dwingen.