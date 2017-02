Burgemeester Mayeur onthult waarom ‘Mars tegen de angst’ na aanslagen werd geannuleerd

Brussel - De ‘Mars tegen de angst’ die kort na de aanslagen van 22 maart door de straten van Brussel moest trekken, werd uiteindelijk afgelast uit vrees voor een terroristische aanslag in de stijl van de aanslagen van Nice en Berlijn. Dat heeft Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) woensdag laten verstaan in de onderzoekscommissie naar de aanslagen.

“Wat gebeurd is in Nice en in Berlijn komt overeen met de reden waarvoor men mij gevraagd had de manifestatie te verbieden”, aldus Mayeur, verwijzend naar de twee aanslagen waar met een vrachtwagen op een mensenmassa werd ingereden.

Als uitleg voor het schrappen van de mars klonk het destijds dat er niet genoeg politie beschikbaar was, zonder meer. In september doken al mediaberichten op dat er met name te weinig politie voorhanden was om in voldoende beveiliging te kunnen voorzien tegen een mogelijke aanslag.

Eerder had RTL-TVI op basis van bronnen bij het gerecht al gemeld dat er concrete aanwijzingen waren dat Moustapha Benhattal en Yassine Attar een aanslag zouden plegen tijdens de mars. Benhattal is de oom van Khalid en Ibrahim El Bakraoui, de broers die zichzelf opbliezen tijdens de aanslagen op 22 maart. Hij werd in juni opgepakt. Twee maanden ervoor konden de speurders Attar al arresteren. Hij is de neef van de broers El Bakraoui én de broer van Oussama Attar, van wie vermoed wordt dat hij het brein achter de aanslagen van Brussel is. Oussama Attar is nog altijd op de vlucht.

Eindejaarsvuurwerk afgelast

Mayeur bevestigde dat nu, met name tijdens een pleidooi om de burgemeesters meer informatie te geven over mogelijke bedreigingen op hun grondgebied. Ten tijde van de ‘lockdown’ onder dreigingsniveau 4 - eind 2015 - kreeg Mayeur die van de federale regering of de veiligheidsdiensten immers niet, maar moest hij wel het eindejaarsvuurwerk afgelasten. “En ik weet nog altijd niet waarom.”

“Het kan niet dat je iemand verantwoordelijk maakt voor het toelaten van manifestaties of evenementen die niet alle informatie heeft”, hekelde de PS’er. “Als ik de aanbevelingen van het OCAD over ‘soft targets’ zou volgen, moet ik alle manifestaties en evenementen verbieden. Elke dag sta ik er drie toe en neem ik dus een enorme verantwoordelijkheid zonder te weten waarvoor.”

