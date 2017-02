Genk-coach ziet zijn ploeg niet als favoriet tegen Roemeense landskampioen

KRC Genk botst donderdag in zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League voetbal op Astra Giurgiu. De Roemeense landskampioen, die de heenmatch op eigen terrein mag afwerken, schakelde in de voorrondes West Ham United uit en in de groepsfase moest het enkel het AS Roma van Radja Nainggolan voor zich dulden.

“Wij kennen de kwaliteiten van Astra,” aldus Albert Stuivenberg op de persconferentie, een dag voor aanvang van het duel in het Stadionul Marin Anastasovici in Giurgiu. “Wij zitten allebei zowat in hetzelfde schuitje, ook in de competitie. Maar wij hebben hun wedstrijden geanalyseerd en wij kennen hun sterke punten. Maar die hebben wij ook dus ik denk dat we mogen stellen dat wij allebei evenveel kans maken. De omstandigheden zijn goed. De infrastructuur ziet er prima uit, ook al is het gras misschien wat te lang. Maar dat zal geen excuus zijn,” besloot de Genkse coach.

De partij wordt donderdag om 19u op gang getrapt en zal in goede banen geleid worden door de Noor Svein Oddvar Moen.

Genk zelf speelde een uitstekende groepsfase in de Europa League. Het werd groepswinnaar in een zware poule met Athletic Bilbao, Sassuolo en Rapid Wenen.