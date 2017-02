Trump vraagt Netanyahu ook kolonisatiepolitiek te temperen

De Verenigde Staten zullen zich zonder voorwaarden inspannen voor een vrede tussen Israël en de Palestijnen maar “het zijn de partijen zelf die over een akkoord moeten onderhandelen”, zei de Amerikaanse president Donald Trump woensdag in Washington. “Beide partijen zullen compromissen moeten sluiten”, aldus Trump. Over de kwestie van een tweestatenoplossing zei Trump, dat hij gelukkig is met elke oplossing die Israël en de Palestijnen gelukkig maakt. Trump ontving de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voor het eerst op het Witte Huis sinds zijn ambtsaanvaarding als Amerikaanse president en uitte vederlichte kritiek op de kolonisatiepolitiek van Israël.

Trump garandeerde Netanyahu de lotsverbondenheid tussen beide landen. Het bezoek van Netanyahu is een signaal voor de onverwoestbare band tussen beide landen, zei Trump woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met Netanyahu. Geen enkel ander land heeft meegemaakt, wat Israël heeft ondergaan, zei Trump.

Volgens Netanyahu kan Israël zich geen betere bondgenoot wensen dan de VS, en vice versa. Trump zei dat de internationale gemeenschap en de Verenigde Naties Israël vaak erg onfair hebben behandeld, maar hij riep de Israëlische premier wel op tot meer terughoudendheid in zijn nederzettingenbeleid. Het zou goed zijn indien Netanyahu zich “iets” gematigder zou opstellen. Israël had onlangs de bouw van een nieuwe nederzetting bekendgemaakt. Sinds Trump in januari verhuisde naar het Witte Huis heeft Israël de constructie van 6.000 kolonistenwonningen in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem aangekondigd.

Racisme

De president zal alles doen wat in zijn macht ligt om het racismeprobleem in de VS aan te pakken. Dat antwoordde Trump op een vraag wat hij tegen antisemitisme zou ondernemen, dat sinds zijn verkiezing tot president in de VS weer de kop opsteekt. “Dit land zal in vrede leven”. Een reden waarom hij de verkiezing had gewonnen, is de grote verdeeldheid in het land. Wat de joden in de VS betreft, verwees hij graag naar zijn dochter Ivanka en zijn schoonzoon Jared Kushner, die beiden het joodse geloof belijden. Meer zei hij hier niet over. “Jullie zullen over een, vier of acht jaar een sterk veranderde Verenigde Staten zien”, zei Trump. “Jullie zullen een grote hoeveelheid liefde zien”.